Horóscopo de hoy: día domingo 25 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Blake Lively, 37; Billy Ray Cyrus, 63; Tim Burton, 66; Elvis Costello, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año una actitud curiosa será de gran ayuda. Investigue y realice cambios que sean significativos para usted. No crea que sería mejor cambiar sus deseos para complacer a alguien que no está dispuesto a ceder por usted. Es su vida y su destino; sea usted quien decida qué es lo siguiente y lo mejor para usted. Las personas adecuadas apoyarán sus esfuerzos en lugar de sabotear cada uno de sus movimientos. Sus números son 3, 15, 22, 24, 33, 36, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es reservado, impredecible y apasionado. Es atento y astuto.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ordene sus pensamientos, evalúe su estilo de vida y elimine gastos innecesarios. Absténgase de pensar en cómo reaccionarán los demás ante los cambios que realice. Haga lo que tenga más sentido y le dé tranquilidad. Eleve su perfil profesional y promociónese en consecuencia. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): antes de aceptar un cambio que alguien quiere que haga espere revisiones. Exprese su caso y no haga concesiones que pongan en peligro su presupuesto ni su cronograma. Preste atención a cómo se siente y modifique sus hábitos alimentarios y su estilo de vida para mejorar su bienestar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): viva y aprenda. Observe los cambios y adáptese para tener derecho a aprovechar lo que tiene disponible. Las tendencias impulsarán la actualización de sus habilidades e ingenio. No pierda el tiempo; ignorar los hechos lo mantendrá como rehén. Un punto de vista astuto le ayudará a ganar influencia. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tome todas las precauciones necesarias para mantener su estilo de vida y su reputación. No permita que nadie se aproveche ni ataque su integridad. Si es honesto, su conocimiento, experiencia y visión compensarán cualquier afrenta personal que encuentre. Se favorecen el crecimiento y la superación personales. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): revise sus planes y establezca lo que puede manejar. No ponga a prueba su bienestar financiero ni su salud. Un cambio que cause estrés adicional no vale la pena. Concéntrese en el ejercicio físico, la salud y en vivir dentro de sus posibilidades. Sea innovador. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): enfrente los hechos y haga planes. No ignore lo inevitable y aproveche cada momento al máximo. Cambie lo que ya no le funciona, suba la vara y establezca estándares que lo eleven a un nivel superior. El enfoque y el detalle son sus armas secretas. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): manténgase activo, visite lugares que mejoren su día o conéctese con sus seres queridos. Haga cambios en el hogar que mejoren su vida. Amplíe sus intereses o participe en un evento que lo desafíe mental o físicamente. Viva el momento; diga sí a la vida, al amor y a la felicidad. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): prometa sólo lo que sea factible. Salir de su zona de confort le obligará a realizar cambios que no anticipaba. La actitud lo es todo y marcará la diferencia en el resultado. Una vez que se comprometa con algo, asegúrese de aceptar los desafíos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): elija sabiamente sus batallas. Ocúpese de sus asuntos antes de emprender algo que no le permita avanzar más o que incluso puede hacerle retroceder emocional, financiera o físicamente. El cambio comienza con usted. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): incorpore algo nuevo y emocionante a su rutina. Un cambio despertará sus sentidos a diversas personas y pasatiempos que pueden modificar su forma de pensar, su dirección y su estilo de vida. El amor y el romance van en aumento y priorizar cómo emplear el tiempo fomentará el crecimiento personal. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aproveche cada momento y esfuércese por hacer las cosas. El alivio del estrés que siente al dejar atrás sus responsabilidades lo alentará a tener más tiempo libre para hacer las cosas que más disfruta con sus seres queridos. Hágase a sí mismo la promesa de disfrutar la vida. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): pasará fácilmente de lo positivo a lo negativo. Su sensibilidad hacia aquellas personas con las que pasa tiempo será importante. Aléjese del drama, la tentación y los excesos. Luche por la estabilidad, la seguridad y el crecimiento personal. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.