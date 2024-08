Horóscopo de hoy: día sábado 31 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Sara Ramirez, 49; Chris Tucker, 53; Zack Ward, 54; Richard Gere, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome precauciones, aplique disciplina y haga aquello que le haga más fácil la vida. Los excesos y los impulsos son el enemigo, y aprender y hacer modificaciones positivas en el estilo de vida es el camino hacia un futuro mejor. No limite lo que puede hacer cuando complementar su vida con mejores opciones mejorará los resultados. Concéntrese en lo que es posible y deje de lado las alternativas ostentosas, las tentaciones y las personas que son una mala influencia. Sus números son 8, 16, 21, 27, 30, 35, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es proactivo, amable y generoso. Es impaciente e indeciso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): analice las posibilidades y haga algo que disfrute. Una oportunidad inesperada lo llevará a la aventura y a la posibilidad de probar algo que puede influir en su forma de pensar y en lo que hará a continuación. Siga sus instintos, hable con expertos y emprenda algo que mejore su vida. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): manténgase dentro de sus límites. Si dice lo que piensa, se arrepentirá del resultado. Espere el momento oportuno y deje que cada uno se las arregle solo. Concéntrese en mantener la paz y un estilo de vida saludable. Ocúpese de los asuntos pendientes y evite pagar tarifas innecesarias. No ignore la incertidumbre; es una señal de advertencia. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): quédese cerca de casa o visite un lugar que lo haga sentir cómodo. Un evento que le brinde un descanso de las fatigas de la vida cotidiana es el mejor remedio para aquello que lo aqueja. No permita que la incertidumbre se apodere de usted. Distanciarse de las situaciones le dará una mejor perspectiva. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): niéguese a trabajar por cambios innecesarios. Disfrute y viva el momento. Agradezca lo que tiene; no sienta que debe aceptar el sueño de otra persona. Aligere la carga en lugar de agregar más a su lista de tareas pendientes. Cíñase a las reglas y ocúpese de los pendientes. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): reúnase con amigos o haga algo con la familia. La información que recopile le ayudará a tomar una decisión financiera, animándole a ahorrar o acumular capital de forma segura. La caridad comienza por casa, así que no se apresure a invertir en los deseos de otra persona. El amor y el romance son prioridades. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no permita que los impulsos se apoderen de usted cuando trate con instituciones o tome decisiones médicas o financieras. Preste atención a los detalles y déjelo pasar si algo no le parece bien. Calcule su tiempo y presupuesto sabiamente y comparta información personal o intenciones sólo por una buena razón. Las estafas son frecuentes. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): conéctese con personas que tengan algo que aportar. Asista a una reunión, seminario o conferencia que lo motive a ampliar su mente y reinventar la forma en que usa sus habilidades. Promocionar lo que puede ofrecer lo convertirá en un pionero y una persona a quien acudir. Una petición apasionada dará resultado. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga la mente abierta, escuche y utilice cualquier información para su beneficio. Aléjese de las tácticas de presión y de las personas ansiosas por aprovecharse de usted. Mantenga sus activos bajo llave y sus pensamientos e intenciones en secreto. El crecimiento personal es el camino hacia un futuro mejor. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): disfrute de conversaciones repletas de preguntas interesantes que ofrezcan información sobre nuevas posibilidades. Reúnase con alguien que no ha visto en mucho tiempo o viaje a un lugar que le ayude a poner su vida en perspectiva y fomente cambios positivos en su estilo de vida. Se favorece el romance. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cree un plan o presupuesto financiero para alcanzar sus objetivos. Si es organizado y aplica el sentido común podrá alcanzar sus metas. Un cambio le ayudará a poner su vida y sus aspiraciones en perspectiva y lo animará a ponerse a sí mismo en primer lugar. Confíe en sus instintos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): la impaciencia lo hará retroceder si gasta apresuradamente. No permita que sus emociones le causen problemas ni lo lleven ha hacer promesas que no querrá cumplir. Establezca límites y un presupuesto antes de entrar en una situación que avance demasiado rápido para poder controlarla. Conozca sus limitaciones y cumpla con su plan. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no se sienta mal si opta por quedarse fuera y ser un espectador. Lo mejor para usted es abstenerse de participar en algo de lo que sabe poco o sobre lo que no tiene control. Lo que observe será suficiente experiencia de aprendizaje. Relájese y ejerza su derecho a decir que no. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.