Horóscopo de hoy: día domingo 03 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Elizabeth Smart, 37; Gemma Ward, 37; Colin Kaepernick, 37; Dolph Lundgren, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: consolide sus planes y siga adelante con optimismo. Confíe en sus instintos en lugar de depender de las opiniones de los demás. Tome la iniciativa, construya su futuro en torno a sus necesidades y haga cambios que promuevan la felicidad. Si toma el mejor camino y no deja nada al azar tiene mucho que esperar. Usted es su mejor activo y vendedor; promueva quién es, lo que puede hacer y lo que quiere a cambio. Sus números son 3, 11, 17, 25, 34, 41, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, sensible e ingenioso. Es adaptable y demostrativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): levántese y póngase en movimiento. Logrará mucho si piensa en el futuro y utiliza sus habilidades de forma diferente. Reúnase con viejos amigos o viaje a algún lugar que lo inspire y lo anime a ampliar sus intereses. La oportunidad llama a la puerta; depende de usted aprovecharla. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si pone su energía en algo que disfruta hacer descubrirá algo sobre sí mismo y hacia dónde se dirige. Los resultados que obtenga y los elogios que reciba le ayudarán a redefinir lo que puede ofrecer por un precio. No se subestime. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): las personas, lugares y formas de entretenimiento inusuales captarán su atención. Tenga cuidado de no consentirse ni hacer promesas que no quiera cumplir. Escuche con atención y aléjese de cualquiera que lo presione para hacer algo que lo haga sentir incómodo. El romance es evidente. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tómese un descanso, relájese y evite el contacto con cualquier persona que lo irrite. Un poco de tiempo para usted o hacer algo que lo haga sentir bien consigo mismo lo rejuvenecerá y le dará la afirmación positiva que necesita para lidiar con personas o situaciones negativas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): apúntese a algo agradable o pase tiempo con sus seres queridos. El beneficio personal, el crecimiento y la gratificación están a su alcance si hace lo que le brinda alegría. Haga lo que es correcto y mejor para usted, y no deje que nadie lo haga sentir culpable por algo que no quiere hacer. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): deténgase, observe, escuche y reconsidere su próximo paso. Haga de la moderación su primera opción y evitará problemas. Preste atención a lo que están pasando los demás y ofrezca solo lo que pueda. Una distracción lo distanciará de las situaciones, dándole tiempo para ganar perspectiva y encontrar soluciones alternativas. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): una mente abierta lo llevará a obtener información valiosa y a una aventura. Los viajes, la comunicación y el aprendizaje son su boleto a nuevos comienzos. Considere qué es importante para usted y cómo puede acceder a algo que despierte su interés. Use su ingenio para hacer realidad sus sueños. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): avance para poner sus metas a su alcance. Es significativamente más influyente de lo que cree. Confíe en sus instintos y haga lo que mejor sabe hacer. No permita que la inseguridad se interponga entre usted y lo que quiere. Deje ir lo que no le funciona y reemplácelo con algo que sí. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): alguien lo engañará si le da la oportunidad. Haga preguntas y esquivará una bala. La información es la clave para tomar la mejor decisión. Haga una investigación y siga el camino que lo mantenga seguro y a salvo mental, emocional y financieramente. Cree sus oportunidades. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): comparta solo lo que sea necesario. Proteja sus activos, posesiones y reputación de cualquiera que intente entrometerse en sus asuntos. Haga cambios de último momento si le ahorrarán una situación incómoda. Calme su mente; haga algo que requiera mucha energía, impulso competitivo y satisfaga sus necesidades. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): salga, comparta sus pensamientos e inicie oportunidades. Depende de usted explorar e implementar cambios en su rutina. Un evento social lo animará a conocer a alguien nuevo o a desarrollar una relación más estrecha con alguien especial. Un nuevo aspecto le traerá elogios y confianza. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): frene cuando tenga dudas. No sienta que debe tomar una decisión apresurada ni embarcarse en algo que no encaja en sus planes. Diga no a los planes extravagantes y a las conductas indulgentes, sin importar la insistencia de otros. Cambie sólo lo que lo beneficiaría directamente. Protéjase y evite pérdidas. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.