Horóscopo de hoy: día sábado 09 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Nick Lachey, 51; Eric Dane, 52; Susan Tedeschi, 54; Lou Ferrigno, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga separados el dinero y las emociones. Una actitud moderada y disciplinada con respecto a los asuntos financieros y domésticos le ayudará a reducir sus gastos generales, dejando espacio para lo que es importante para usted. Puede anhelar el cambio, pero mantener el equilibrio y la seguridad aliviará el estrés y le aclarará la mente cuando se enfrente a situaciones que influyen en su estilo de vida, sus ganancias personales y su felicidad en general. Haga lo que sea mejor para usted. Sus números son 8, 14, 20, 27, 33, 41, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, compasivo y leal. Es creativo y extrovertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): cíñase a lo básico. Un plan de último momento lo pondrá en una posición vulnerable. La investigación es esencial si desea tomar la decisión correcta. Utilice su inteligencia y tome decisiones inteligentes en materia de dinero y salud. No se limite por el bien de los sentimientos de los demás; haga lo que sea mejor para usted. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): esté atento a lo que sucede y listo para tomar las riendas y hacer lo que sea necesario para preservar sus derechos y perspectivas. La ira no es la respuesta; la acción razonable y el sentido común le ayudarán a obtener lo que desea. Un cambio parece ser emocional pero necesario. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): reúna los hechos y modifique lo que sea necesario para mantener el control y la integridad. Es evidente una oportunidad de usar sus cualidades físicas a su favor. Sea sincero respecto de sus intenciones, pero evite compartir secretos. No permita que nadie que lo persiga románticamente se aproveche de usted. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): familiarícese con algo o alguien que le interese y descubrirá cómo utilizar lo que averigüe para progresar personal o profesionalmente. Use sus cualidades para impresionar a aquellos con los que se encuentre. Una demostración única de lo que puede ofrecer dará sus frutos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): acelere el paso y muéstreles a todos lo que puede hacer. Utilice una retórica desafiante, carismática y solidaria. La imagen que pinte con sus palabras tendrá un impacto en quienes comparten sus convicciones, intereses y deseo de mejorar el mundo. El romance se ve favorecido. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ya es hora de que haga un cambio. Considere sus opciones y no dude cuando tenga que elegir. Evalúe rápidamente las situaciones. Es hora de distanciarse de cualquiera que lo menosprecie o que intente manipularlo. Una actitud positiva y un cambio le permitirán volver al buen camino. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): planifique una aventura o contagie alegría a quienes estén pasando por un momento difícil. Su aporte elevará a los demás y le ayudará a recuperar la fe en quién es y en lo que cree. Aprenda de la experiencia y algo bueno le llegará. El romance está en las estrellas. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome el camino que conduce a la paz mental. Ponga un límite a los gastos y a las mejoras en el hogar. No permita que una situación emocional le cueste cara. No se puede comprar el amor, así que proteja sus bienes, posesiones y reputación. Convierta algo negativo en positivo aprovechando una oportunidad de inversión. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): piense y responda en consecuencia. No permita que nadie lo acorrale ni que lo lleve por mal camino. Depende de usted crear oportunidades y llevarlas a cabo. No cuente con que nadie haga las cosas por usted. La ganancia personal proviene de tomar la iniciativa. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no deje nada al azar. Sopese las ideas u ofertas poco claras y encontrará una forma creativa de convertir algo que le interesa en una alternativa lucrativa o estimulante. Tome decisiones que complementen su estilo de vida y lo pongan en contacto con personas que comparten sus convicciones e intereses. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea abierto sobre sus sentimientos y deseos. Un cambio positivo lo animará a explorar nuevas posibilidades. Por muy decepcionante que pueda ser sobre alguien o algo cercano a usted, encontrará refugio en la verdad. Es un nuevo día; busque lo positivo y algo bueno sucederá. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que nada se interponga en su camino; sus logros le darán grandes frutos y le ofrecerán reconocimiento. Diga no a la tentación y a quienes intentan frenarlo o interferir en su vida personal. Proteja su salud, su bienestar económico y su reputación de cualquiera que intente aprovecharse de usted. Sea amable, pero no ingenuo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.