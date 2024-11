Horóscopo de hoy: día miércoles 20 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ashley Fink, 38; Dan Byrd, 39; Joel McHale, 53; Bo Derek, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: explore las posibilidades, aprenda algo nuevo, viaje y comprométase con la superación y el cambio personal que genera esperanza para un futuro más brillante. Confíe en sus instintos por sobre los rumores y separe lo que es verdad de la ficción. Canalice su energía hacia algo significativo y evite las discusiones que no resuelven nada y lo dejan con una sensación de vacío. Tome decisiones que satisfagan su alma, revitalicen sus ambiciones y conviertan sus sueños en realidad. Sus números son 4, 10, 17, 25, 32, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es apasionado, empoderante y ambicioso. Es idealista y tenaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): atrévase a llevar a cabo algo que requiera imaginación, creatividad y energía pura para lograrlo, y esto lo llevará a una aventura que energizará su mente y lo agotará físicamente. El resultado será mágico y lo impulsará a incorporar pasatiempos dinámicos a su rutina. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): relájese y observe. Elija dejar que su voz interior dicte lo que debe hacer a continuación. No crea todo lo que escucha y verifique los costos involucrados antes de aceptar algo que no está dentro de su presupuesto. Actuar apresuradamente generará dudas más adelante. Disminuya la velocidad; el tiempo está de su lado. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no permita que nadie lo engañe para que haga algo usando pretextos. Cuestione los motivos, tome acción directa y dé cuenta de lo que va a aportar y lo que no. La forma en que se desarrollen un viaje, una presentación o una experiencia de aprendizaje dependerá de cómo responda. Cuando tenga dudas, pase de largo; póngase en primer lugar a sí mismo y no a alguien más. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una asociación o un nuevo puesto parecen prometedores. Haga lo posible para asegurarse de obtener lo que quiere y, establecer una buena relación de manera simultánea. Alguien le ofrecerá información cuestionable. Unas buenas dotes de negociación le resultarán útiles y lo ayudarán a evitar que alguien intente aprovecharse de usted o interferir. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): muestre vitalidad y pasión en todo lo que haga, y los demás lo notarán. Use las redes, socialice y utilice la información que reciba para generar cambios positivos. Elija no asistir a funciones que lo limiten mental, financiera o emocionalmente. Ponga su energía en salir adelante, no en discutir sobre una cuestión polémica. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si alguien le pide que participe en algo cuestionable no lo haga. Si usted o alguien cercano a usted retiene información o hechos se desarrollará un problema doméstico. Confíe en su intuición y capacidad de ceñirse al plan que considere adecuado y que lo favorezca en la práctica. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la alta energía y los buenos consejos conducirán a algo tangible. Busque una oportunidad que lo conecte con un asociado con quien haya perdido contacto. Viajar y adquirir conocimientos le ayudará a tomar mejores decisiones. Una actitud minimalista le resultará útil y lo protegerá de los errores debido a los excesos. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): atrévase y apúntese a una aventura, una conferencia o una reunión que fomente el establecimiento de contactos, lo que conducirá a un cambio positivo. Una oportunidad financiera parece atractiva, pero invierta tiempo en analizar los resultados antes de inscribirse. Proteja sus activos. Corrija los defectos, preste atención a las señales de alerta y evite las pérdidas. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tómese el tiempo de averiguar qué y a quién quiere en su vida. Alguien de quien menos lo espera le indicará la dirección equivocada si confía demasiado. Haga el trabajo preliminar y evite que lo engañen. Aplique energía a invertir, presupuestar y ahorrar para algo que desea. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): involúcrese en una causa y sea usted quien marque la diferencia. Sus acciones impulsarán a otros a ayudar. Su disciplina dará frutos económicos y aumentará su confianza para pedir lo que desea. Un cambio que realice aumentará su atractivo. El romance se ve favorecido. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): amplíe su entorno para que satisfaga sus necesidades. Aligere la carga vendiendo lo que no usa o donando a los necesitados. Alguien que pueda mejorar su vida reconocerá su amabilidad y compasión. Utilice estratégicamente su energía y los beneficios superarán sus expectativas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un paso firme hacia adelante le ayudará a hacer los cambios necesarios para estabilizar su vida. No permita que nadie lo convenza de implementar algo que no quiere o que no puede permitirse. Cíñase a lo básico y haga aquello que lo haga sentir bien consigo mismo y con sus acciones. Se favorece la superación personal. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.