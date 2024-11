Horóscopo de hoy: día viernes 22 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Scarlett Johansson, 40; Mark Ruffalo, 57; Jamie Lee Curtis, 66; Steve Van Zandt, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: use sabiamente sus recursos. No permita que nadie lo represente. Pinte su visión con colores llamativos. Establezca una base que garantice que sus planes puedan soportar la presión y le permita cumplir con sus promesas. Establezca límites, pautas y redes de seguridad que alivien el estrés y fortalezcan su posición con quienes tienen el poder de hacer o deshacer sus peticiones. Elija un camino que le dé resultados. Sus números son 4, 11, 25, 34, 38, 41, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es teatral, exuberante y amante de la diversión. Es espontáneo y amigable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): una salida le ayudará a liberar la energía reprimida, la frustración y el estrés. Hacer senderismo, desafiar a su cuerpo y su mente y esforzarse al máximo lo hará sentir bien, pero tenga cuidado de no dejar que su naturaleza competitiva se convierta en un lesión o una herida. Conozca sus límites y vaya a su propio ritmo. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se preocupe por cosas que no puede controlar. El cambio comienza con usted; protegerse a sí mismo y a sus derechos con delicadeza le ayudará a superar cualquier situación. Una actitud impulsiva causará fricción y no resolverá los problemas. Dedique su tiempo a hacer mejoras. Elija la paz y el amor en lugar del odio. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): escuche con atención, ya que la información que recibirá será confusa y deliberadamente destinada a desviarlo. Dedique su tiempo y esfuerzo a aprender, obtener los hechos y contratar expertos para asegurarse de tomar decisiones inteligentes. Reunirse con amigos o familiares le ayudará a mantener los pies sobre la tierra. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): encienda su encanto y atraerá la atención. Mezcle negocios con placer y se le abrirán puertas. Un gesto amable le permitirá conseguir un lugar en una mesa prominente. No se contenga cuando tiene tanto que ofrecer. Cíñase a las reglas; la exageración juega en su contra. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tómese un tiempo y diviértase. Reúnase con personas que disfrutan de las mismas cosas que usted y viva el momento. Como resultado del entretenimiento, los juegos competitivos o la participación en una causa o evento que le concierna conocerá a alguien que captará su interés. Mantenga la mente abierta. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): espere, observe lo que sucede a su alrededor y tome decisiones que lo mantengan alejado del peligro. Un cambio a un estilo de vida saludable tendrá un profundo impacto en usted y en su forma de avanzar. Los eventos sociales lo acercarán a alguien a quien ama. El romance está en las estrellas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): viva, aprenda y déjese llevar. Concéntrese en lo que es importante y permita que los demás hagan lo que quieran. Ganará más siendo usted mismo y haciendo aquello que lo hace feliz. Tome el camino de menor resistencia y disfrute de lo que encuentre. Haga realidad sus sueños y deseos. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): manténgase al tanto de lo que hacen y dicen los demás. La información que recopile le ayudará a descifrar con quién siente que se conecta mejor. No permita que las influencias externas lo desafíen o lo acorralen. Haga aquello que lo haga sentir bien con usted mismo y con su vida. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la honestidad es la mejor política. Cuando tenga dudas, no diga nada. Proteja su reputación, su hogar y sus relaciones de los estafadores y timadores. Use su energía y experiencia para descubrir qué es falso y qué es cierto. Tenga en consideración a sus seres queridos ofreciéndoles incentivos. La ganancia financiera está a su alcance. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga un movimiento para cambiar aquello que lo frena. Investigue, obtenga información sobre algo que le interese y organice su participación. Su actitud, comprensión y popularidad crecerán a medida que utilice sus habilidades y experiencia para mejorar cualquier situación o evento en el que se encuentre involucrado. El romance está en ascenso. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mire a su alrededor y use su imaginación para idear su próximo movimiento. Hablar de una persona, un lugar o una creencia con alguien a quien respeta cambiará su perspectiva. Use su voz para marcar la diferencia, no para manipular. La sencillez, la integridad y los hechos tendrán el mejor impacto. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese el tiempo para prepararse adecuadamente. Será fácil perder de vista su propósito y mantener una buena reputación. El crecimiento personal, la superación y cuidarse mejor traerán resultados mucho mejores que enfrentarse cara a cara con alguien que se opone a su ideología. Haga que el beneficio personal sea su meta. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.