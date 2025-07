Horóscopo de hoy: día viernes 25 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: James Lafferty, 40; D.B. Woodside, 56; Matt LeBlanc, 58; Illeana Douglas, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: prepárese para el éxito. Aprenda todo lo que pueda, investigue a fondo y entre al mundo con conocimientos y recursos insuperables. Deje que su naturaleza competitiva trabaje para usted y que su encanto lo guíe, ganará popularidad y respeto. Este año es probable que ejerza el liderazgo si está dispuesto a asumir la responsabilidad de la tarea. Termine lo que empieza y disfrute de las recompensas. Sus números son 3, 10, 17, 22, 29, 35, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extravagante, creativo y organizado. Es curioso y asertivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): planee divertirse. Combine negocios con placer y descubrirá más cosas en común con un socio de lo que pensaba. Cultivar sus relaciones le permitirá comprender mejor con quién puede contar para recibir apoyo. Una actitud positiva, una palabra amable y una contribución generosa le ayudarán a ganar impulso. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): antes de empezar replantee su estrategia. Si no ha pensado bien sus planes de principio a fin encontrará oposición. Reduzca la escala de su proyecto, cíñase a su presupuesto y dispóngase a hacer el trabajo usted mismo para asegurar el éxito. Si permite que los problemas domésticos se agraven se producirá una agitación emocional. Diga y haga lo necesario. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): emprenda el cambio con energía y lidere con entusiasmo el camino a seguir. Marque el ritmo y planifique su ruta, encontrará su lugar ideal. Su compasión y comprensión, junto con un excelente sentido de la orientación, serán una muestra de talento para el espectáculo que puede catapultarlo a una posición de liderazgo. Confíe en sus instintos y juegue para ganar. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a sus finanzas. Mantener un presupuesto estricto le ayudará a ahorrar para algo que valga la pena. Diga no a la tentación y a quienes quieran desviarlo. Concéntrese en optimizar su espacio para satisfacer sus necesidades y funcionar con la máxima eficiencia. Use el encanto, no la intimidación, para salirse con la suya. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): rodéese de personas competentes y persiga sus objetivos. Las personas con las que se relacione influirán significativamente en sus resultados y su reputación. Acepte el cambio haciendo contribuciones con una actitud positiva, y tendrá un efecto duradero sobre sus futuros clientes. Una asociación parece prometedora. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): inicie el cambio, manténgase ocupado e ignore lo que hacen los demás. Mantener la calma reflejará quién es y cómo puede aprovechar al máximo su día. Dejar que alguien lo incite a una discusión lo desconcertará en lugar de encaminarlo hacia la victoria. Aproveche el momento; use su energía para sobresalir. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): diga lo que piensa; compartir sus ideas y sentimientos atraerá personas y conversaciones interesantes que contribuirán a su crecimiento personal y a su experiencia de vida. Tome lo que recibe y conviértalo en algo perfecto. Viva cada día con asombro y gratitud por quién es y por lo que tiene. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): querrá intervenir en algo que puede ponerlo en peligro. Replantee sus pasos, considere qué le brindará más beneficios y diríjase en esa dirección. Ampliar su consciencia y cuidar mejor de sí mismo y de sus finanzas valdrá la pena y le dará una razón para estar agradecido. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no pierda el tiempo. Céntrese en lo que puede lograr y tome la iniciativa para investigar y hacer que su camino sea productivo. Relaciónese con personas optimistas que le ofrezcan perspectivas que pueda incorporar a su rutina diaria. El conocimiento y el crecimiento personal lo llevarán a mejores relaciones y mayor compromiso. El romance se ve favorecido. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dese el tiempo suficiente para desarrollar y nutrir lo que quiere lograr. La clave está en cómo consigue lo que quiere. Tenga en cuenta qué es necesario y qué no, y realice el proceso de eliminación. Ordene su casa, resuelva cualquier problema urgente y relájese con el resultado. Tome el control y disfrute de los beneficios. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): va por buen camino, ¿qué espera? Diga lo que piensa, comparta sus objetivos y actúe para asegurarse de que todo vaya sobre ruedas. Se avecinan cambios y el resultado lo hará sentir cómodo con sus decisiones y con el desarrollo de su vida. El romance y las mejoras físicas se ven favorecidos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si no actúa no progresará. Preste atención a lo que hacen o dicen los demás, pero no los imite. Es esencial trazar su camino y seguirlo hasta su destino. Asista a un evento que le dé que pensar y abrace las posibilidades que pueden llevarlo a una vida más plena. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.