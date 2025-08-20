Horóscopo de hoy: día miércoles 20 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Misha Collins, 51; Amy Adams, 51; Billy Gardell, 56; Al Roker, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: es necesario actuar, pero la forma en que lo aborde es crucial para su éxito. Guarde sus planes y acciones para sí mismo, y le resultará más fácil llegar a un puesto clave. Puede aconsejar y motivar a otros para que se unan a su equipo, fortaleciendo así su posición y su capacidad de generar cambios positivos. No permita que la financiación ajena disminuya sus posibilidades de avanzar en sus propósitos. Sus números son 9, 15, 23, 27, 32, 39, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es emotivo, cariñoso y edificante. Es carismático y enérgico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): permita que su personalidad brille. Participe en eventos donde pueda compartir sus pensamientos, ideas y planes. La retroalimentación de personas externas le ayudará a reflexionar sobre por qué alguien cercano podría no estar de acuerdo con una iniciativa que desea emprender. Un acuerdo ayudará a superar cualquier desacuerdo que encuentre. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): siga las reglas. El intento de tomar atajos será contraproducente. Use su voz para rebatir lo que otros sugieren. Las oportunidades surgirán de personas bien informadas y de la debida atención al verificar lo que escucha. Adapte su espacio para fomentar una fluidez y comodidad adecuadas, no porque usted o alguien cercano esté sufriendo una crisis emocional. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): acelere el ritmo, participe en eventos que le hagan pensar y probar cosas nuevas. Deje que su explorador interior se transforme en un aventurero experimentado mientras avanza con entusiasmo, muchas preguntas y el deseo de mejorar su vida. Prepárese para enfrentar la oposición de personas cercanas que no están dispuestas a aceptar el cambio. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una inversión creativa tendrá más influencia de la que imagina. Siga los puntos y vea a dónde lo llevan. Manténgase abierto al cambio y descubrirá algo o a alguien que tenga un impacto positivo en su vida. El amor, el romance y las mejoras personales le darán el impulso que necesita para tomar el control. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): el cambio tendrá un costo. Investigue y modifique sus planes para adaptarlos a su presupuesto. La inteligencia y la acción lo impulsarán hacia adelante. Suba al podio y comparta lo que sabe y planea hacer, y convencerá a otros para que ayuden. Viaje, enseñe y establezca una base sólida para generar prospectos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga su parte y supervise los asuntos para asegurarse de obtener la notoriedad que merece por sus contribuciones. Un enfoque dinámico hacia el cambio les dará a sus planes un giro atractivo para quienes buscan una transformación positiva. Se vislumbra la oportunidad de conectar con personas influyentes. Actúe y participe ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un cambio lo motivará a encontrar nuevas salidas para sus habilidades, entretenimiento y red de contactos. Amplíe su círculo y observe qué hacen los demás para combatir el aburrimiento o para asegurarse de administrar su tiempo sabiamente. Deje atrás el pasado y le resultará más fácil manifestar cómo quiere que se desarrolle su vida. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): lo que haga tendrá una influencia más significativa sobre su futuro que lo que diga. Deje de preocuparse por lo que piensen los demás o por cómo reaccionen y empiece a crear un programa que le dé el respiro suficiente para expandir sus intereses. Aprenda, viaje y hable con expertos que puedan ofrecerle perspectivas y conexiones valiosas. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): con el cambio llegan las oportunidades. Mire a su alrededor y vaya en una dirección que ofrezca esperanza para un futuro mejor. Quedarse en el pasado no ayuda a promover nuevos comienzos. Invierta tiempo, dinero y experiencia en construir una base sólida para su próxima aventura. Se favorecen las mejoras en el hogar o una mudanza. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): guarde su dinero y sus pertenencias en un lugar seguro. Tenga cuidado con los estafadores y las propuestas poco realistas. Apéguese a lo que conoce y a aquellos en quienes confía. Preste atención a su presentación y realice cambios físicos que aumenten su confianza. Entablar conversaciones que conduzcan a planes y promesas a largo plazo está en las estrellas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): poner una fuerza amistosa detrás de su voz y de los cambios que quiere implementar marcará la diferencia en el resultado. La disciplina, el trabajo duro y las ideas innovadoras lo diferenciarán de cualquier competencia. Siéntase orgulloso de sí mismo y su confianza lo convertirá en la persona de referencia entre sus colegas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la paz, el amor y la felicidad son el mejor antídoto para superar los cambios inesperados que lo encuentran desprevenido. No se quede estancado en lo que no sucede; avance con fortaleza y entusiasmo, y encontrará mejores oportunidades. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Manténgase listo, dispuesto y capaz de aprovechar lo que se le presente. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.