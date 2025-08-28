Horóscopo de hoy: día jueves 28 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Armie Hammer, 39; Jason Priestley, 56; Jack Black, 56; Shania Twain, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: reconozca lo que es necesario y valioso para mantener su estilo de vida, reputación y posición. Aléjese de la agitación emocional, la crítica y la presión. No permita que lo que hagan los demás influya en usted. Observe qué le brinda felicidad, seguridad y tranquilidad, y reduce su nivel de estrés. No ignore sus emociones ni acepte algo que no refleje sus propósitos, convicciones u objetivos. Confíe en sus instintos y encontrará la mejor manera de avanzar. Sus números son 5, 13, 20, 26, 34, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, sensible y atento. Es posesivo y único.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no permita que la hostilidad sea su aliada. Sea un buen oyente y observador. Diga poco, pero haga mucho. Cumplir sus promesas y satisfacer su necesidad de sentirse bien consigo mismo y con sus logros le ayudará a navegar hacia un cambio positivo, el crecimiento personal y la aceptación. Los eventos de establecimiento de contactos serán mentalmente estimulantes. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): es hora de redefinir sus prioridades y establecer un rumbo que le ayude a avanzar. Puede ser que se sienta cómodo quedándose quieto, pero un poco de euforia le ayudará a combatir el aburrimiento y a perseguir sus sueños, esperanzas y deseos. No posponga lo que puede hacer hoy. Convierta sus pensamientos en acción. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sacuda las cosas, pero antes prepárese para las consecuencias. Su mayor esfuerzo provendrá del crecimiento personal, de una actualización de imagen o de cambios en su estilo de vida. Evite que la negatividad o las críticas de alguien más lo desvíen del buen camino. Escuche su voz interior y siga a su corazón. Participar en una actividad física o en un evento puede ayudarle a aliviar el estrés. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): revise cada detalle; sea preciso y no deje margen de error. Una equivocación le saldrá caro, ya sea personal o profesionalmente. Las emociones y la hostilidad dañarán su reputación. No ponga en riesgo su oportunidad de terminar de hacer las cosas, de demostrar su valía a sus superiores ni de ceder ante alguien que intenta tomar el control. La paciencia es una virtud. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): conseguirá más si mantiene un perfil bajo y se concentra en lo importante. No permita que sus emociones lo dominen, haciéndole parecer débil o vulnerable. Observe los cambios que otros implementan y aprenda de sus errores. Tener una visión práctica y un presupuesto accesible le ayudará. No tema ser diferente. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no hay mal que por bien no venga. Cree redes de contactos, acérquese a colegas y conéctese con quienes tengan información privilegiada que pueda ayudarle a avanzar. Un cambio en su forma de presentarse o en sus ideas le brindará una retroalimentación que le ayudará a tomar mejores decisiones. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): elija la paz, el encanto y la inteligencia por encima de la discordia, la exageración y el absurdo. Es fácil desviarse del rumbo si presta demasiada atención a alguien que usa tácticas poco éticas para superarlo. Un cambio de planes o de dirección, o una distracción que genere incertidumbre en un oponente, le ayudará a despejar el camino. Confíe en sus instintos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): espere y deje que las cosas se calmen. La confusión emocional es evidente y la comunicación carecerá de veracidad. No ponga en riesgo su bienestar físico o mental preocupándose o permitiendo que otros se aprovechen de sus vulnerabilidades. Diga poco, pero haga mucho. Ocuparse de los asuntos tendrá mayor influencia sobre el resultado. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): los riesgos no valen la pena. Observe cuándo las cosas no están a la altura o cuándo prevalece la confusión. Proteja su reputación, dinero y salud de cualquiera que intente aprovecharse de usted. Los juegos mentales son actos de manipulación, y es mejor poner en su lugar rápidamente a cualquiera que lo desafíe. No ignore las señales; actúe con rapidez. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si procrastina tendrá que enfrentarse a sus demonios. No pierda tiempo valioso lidiando con situaciones incómodas; abordarlas rápidamente lo tranquilizará y le permitirá disfrutar de su día y de sus seres queridos. La oportunidad llama a la puerta; depende de usted abrirla. Concéntrese en aquello que lo hace sentir completo y no mire atrás. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): le interesarán las personas con ideas afines y lo animarán a ampliar sus conocimientos y a participar en grupos que puedan reforzar su confianza y su posición. No permita que una situación emocional lo deprima ni que le haga perder algo que puede mejorar su vida. El cambio lo llevará a la felicidad y a una versión espectacular de sí mismo. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): canalice su energía hacia la superación personal y disfrute de lo que aprende y cómo esto influye en sus próximos pasos. Invertir tiempo y dinero en dar lo mejor de sí mismo es una situación ganadora que lo elevará y le dará confianza para comercializar lo que puede ofrecer a compradores potenciales. Explore las posibilidades y amplíe sus intereses. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.