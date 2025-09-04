Horóscopo de hoy: día jueves 04 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Whitney Cummings, 43; Beyonce Knowles, 44; Wes Bentley, 47; Drew Pinsky, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: encare la incertidumbre de su vida con compromiso, trabajo duro y disciplina. Su esfuerzo es importante y este año determinará su éxito. Propóngase introducir alternativas saludables, actividades y desafíos educativos que coincidan con sus objetivos a largo plazo. Un cambio de aires o participar en eventos que le abran los ojos y la mente a nuevas posibilidades allanará el camino hacia nuevos comienzos. Sus números son 3, 12, 22, 29, 36, 43, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, reflexivo y constante. Es flexible y curioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): los eventos que requieran resistencia física o lo desafíen a sobresalir en algo que disfruta le darán el impulso que necesita para avanzar con confianza. Socializar lo llevará a conocer de manera casual a personas que pueden ayudarle a alcanzar sus aspiraciones. El romance y la superación personal son predominantes. Sea audaz, valiente y proactivo. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cierre sus puertas a quienes quitan más de lo que dan y tenga en cuenta sus necesidades. Participe en eventos que le permitan comprender algo que le interese. Tome las riendas de su vida e incorpore más pasatiempos que le brinden alegría. Es hora de cambiar su mentalidad y ponerse a sí mismo en primer lugar. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): dirija su energía a aprender y aplicar lo que descubra, a progresar profesionalmente. Elevar su perfil y eliminar intermediarios le ayudará a alcanzar sus objetivos y convencerá a los demás de que tiene más para ofrecer. Mejore su imagen para que se adapte a sus objetivos e impresionará a alguien especial. El amor está en las estrellas. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la oportunidad llama a su puerta; envíe su currículum, programe entrevistas o reúnase con alguien que pueda participar en sus planes. Un enfoque directo resolverá los problemas subyacentes que se han interpuesto entre usted y lo que desea, o con alguien con quien ha tenido un desencuentro. Tome el camino correcto y obtendrá resultados positivos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): acelere y diríjase en una dirección prometedora. Tiene mucho que aprender y ganar si está dispuesto a escuchar y observar. Lo que descubra cambiará su forma de acercarse a quienes pueden ayudarle y cómo puede manejar su estatus y cualificaciones para convertirlas en algo tangible. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): atienda su lista de tareas pendientes. Haga el trabajo preliminar usted mismo, en lugar de depender de otros. Cambiar su forma de ganarse la vida no resultará como lo ha planeado. Invertir en la dirección equivocada puede ser costoso. Investigue y evite dejarse engañar por la publicidad exagerada o las tácticas de manipulación de alguien más. En caso de duda, no lo haga y busque otras salidas. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): deje que su imaginación lo guíe y descubrirá nuevas maneras de entretenerse y hacer su vida más placentera. Dedicar tiempo a pasatiempos estimulantes también lo conducirá a nuevas amistades y planes que combinan negocios y placer. Se fomenta un cambio de estilo de vida, una mudanza o una reunión, y prevalece el romance. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome notas, aclare sus dudas y no permita que las emociones interfieran con el sentido común. Haga preguntas y use su perspicacia, experiencia e inteligencia para sacar conclusiones sobre su futuro profesional y cómo maximizar el valor que puede aportar. No permita que la ansiedad y la indulgencia perturben su día. La disciplina y una actitud positiva promoverán el éxito. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): analice su situación financiera y descubrirá cómo utilizar sus talentos para asegurarse de aprovechar al máximo su tiempo, su presupuesto y lograr los resultados que anhela. No permita que lo agobien pequeños contratiempos o interferencias cuando un cambio inesperado puede ayudarle a pasar página y seguir adelante con fuerza y valentía. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): simplifique las situaciones en lugar de intensificarlas. Si se obsesiona con asuntos que no puede controlar, está desperdiciando tiempo y energía que podrían conducirlo al éxito. Busque oportunidades e invierta en aquello que le ofrezca el mayor rendimiento. Cuide cada detalle para asegurarse de obtener lo que quiere. El cambio empieza con usted. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): hágalo. Deje de esperar a que alguien se le adelante, usted tiene los medios para configurar a su gusto lo que vendrá. Limite los gastos para estar seguro de no excederse del presupuesto y use su experiencia y perspicacia para controlar lo que es importante para usted. Hay ganancias personales a su alcance, y los contratos y el compromiso se ven favorecidos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no se esfuerce innecesariamente. Mire el panorama general, evalúe lo que necesita hacer y avance con un plan que se adapte a su horario y presupuesto. Abra un diálogo con quienes dependen de usted y establezca límites para protegerse de posibles daños. Tome el control y se saldrá con la suya. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.