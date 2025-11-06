Horóscopo de hoy: día jueves 06 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Emma Stone, 37; Ethan Hawke, 55; Maria Shriver, 70; Sally Field, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: use su imaginación para trazar un camino que le permita la libertad de explorar lo que realmente lo apasiona. Las asociaciones parecen prometedoras, pero solo resultarán bien si se cultivan con amor, respeto y equidad. Camine por la cuerda floja con optimismo y cautela. Preste atención y ganará terreno, sea agradecido y tranquilice su alma. Invierta su energía en gestos positivos y eso es lo que recibirá a cambio. Sus números son 6, 14, 23, 25, 34, 37, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es impaciente, emocional e innovador. Es ingenioso y autosuficiente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): los contratos y el trato con figuras de autoridad, agencias gubernamentales e instituciones se ven todos favorecidos. Predominan las inversiones y las ganancias financieras, pero también el comportamiento de excesos y la asunción de demasiadas responsabilidades. Es necesario tomar medidas de precaución, como mayor disciplina e ingenio, para evitar caer en el síndrome de “fácil viene, fácil se va”. Las alianzas son arriesgadas. Sea un líder, no un seguidor. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): las negociaciones parecen prometedoras. No tenga miedo de pedir lo que quiere. Use eficazmente su habilidad para comunicarse y podrá obtener ganancias financieras y ganarse el respeto de las altas esferas. Confíe en sus instintos, cíñase a los hechos y dé lo mejor de sí. No haga promesas poco realistas; la verdad dará sus frutos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el cambio lo entusiasmará. No ceda demasiado; puede conseguir fácilmente lo que quiere si juega para ganar. Acérquese a grupos que compartan sus convicciones y puedan ofrecerle una confirmación que lo tranquilice. Desafíe a lo desconocido, pero prepárese para adaptarse cuando se revele la verdad. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): explore las posibilidades; socialice, cree redes y participe en eventos que abran su mente a una gran variedad de maneras originales de usar sus cualidades para sobresalir. Sea creativo, piense fuera de la caja y busque canales de distribución de alto volumen para lo que puede ofrecer. No se rinda ante la presión. Reconozca su valor y no acepte menos. Avance con confianza. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): hoy la participación es clave. Lo que vea, experimente y aprenda lo guiará en una dirección atractiva. Es hora de dejar atrás lo que ya no lo impulsa y reemplazarlo por algo nuevo y emocionante. No deje que nada le impida participar cuando unirse es precisamente lo que necesita para revitalizar y adaptar su camino. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tenga cuidado de no compartir demasiada información personal. Guarde sus cartas, escuche con atención y observe el lenguaje corporal y las intenciones de quienes lo rodean. El tiempo está de su lado, y la sabiduría que adquiera mejorará su capacidad de tomar decisiones acertadas. La prisa provoca pérdidas, mientras que la paciencia allana el camino. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): deje sus tarjetas en casa. La tentación de gastar en cosas innecesarias lo llevará al arrepentimiento. Concéntrese en comunicarse, aprender y actualizar sus habilidades. Su objetivo es acumular, no dispersar. Cambie su forma de promocionar sus servicios y convenza a los demás de que reconozcan los beneficios que pueden obtener de su experiencia. Ofrezca perfección. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si confía y cree en sí mismo se mantendrá firme y dará lo mejor de sí. Si es directo y se comunica abiertamente con quienes necesitan sus servicios surgirán oportunidades. Mantenga una vida sencilla, promesas factibles y acciones honorables; superará sus expectativas y ganará respeto. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): concéntrese en las mejoras del hogar, la comodidad y la conveniencia. Considere iniciar un negocio secundario que pueda gestionar desde casa sin poner en riesgo sus objetivos personales o profesionales. Canalizar su energía en algo constructivo le resultará estimulante y lucrativo con el tiempo. Elija generar ingresos en lugar de gastar en cosas innecesarias o intentar comprar el amor de alguien. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aproveche su poder creando redes de contactos, socializando y adquiriendo conocimiento sobre las últimas tendencias en su campo de especialización. Las conexiones que establezca lo animarán a implementar cambios originales en su comunicación, en su lugar de residencia y en lo que aprende y utiliza a diario para alcanzar sus metas. Elija con cuidado su destino y protéjase de enfermedades o lesiones. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no se apresure; controle cada movimiento, transacción y detalle para asegurarse de que nadie se aproveche de usted. Manténgase cerca de casa y centre su energía en cambios domésticos positivos que le faciliten la vida y fortalezcan la relación con sus seres queridos. No puede comprar el amor, pero sí lo puede ganar con sus acciones. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): escuche y, en caso de duda, diga que no. Tiene mucho que ganar si es consciente de los hechos y de lo que está sucediendo. Elegir su curso de acción le ayudará a mantener el control y obtener los resultados esperados. No confíe en nadie para manejar asuntos importantes. Cuestione las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.