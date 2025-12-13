Horóscopo de hoy
13 de diciembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día sábado 13 de diciembre para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taylor Swift, 36; Jamie Foxx, 58; NeNe Leakes, 58; Wendie Malick, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año su encanto y carisma serán fundamentales. Suba al podio y deje que sus cualidades de liderazgo prevalezcan. Cuanto más dispuesto esté a hacer, mayores serán los resultados. Prepárese para llevar más allá de lo esperado cualquier interés o motivación que tenga. Recuerde, si quiere tomar el control debe dedicar tiempo y disciplina para hacer realidad sus sueños. Sus números son 5, 12, 21, 29, 32, 36, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entusiasta, motivado y atractivo. Es entretenido y tiene estilo.

Aries
ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención, cultive relaciones significativas y actualice su apariencia, atractivo y pasatiempos para que se adapten a su estado de ánimo y a su agenda. Tome las riendas de su felicidad; siga a su corazón, sea audaz y permita que su perspectiva y actitud únicas lo guíen. El cambio empieza con usted. Tome la iniciativa y no mire atrás. El romance está en las estrellas. ***

Tauro
TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): las mejoras en el hogar y las conversaciones abiertas con sus seres queridos allanarán el camino hacia un mejor ambiente. Si desea llegar a un acuerdo es necesaria la honestidad. Piense en qué necesita incorporar a su rutina para sentirse bien con usted mismo. Establezca un espacio que pueda designar para algo que desee lograr. ***

Géminis
GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la oportunidad llama; cuando una puerta se cierra, otra se abre. Aproveche el momento, adopte aquello que lo apasiona y participe en grupos que abordan lo que más le interesa. Marque la diferencia donando su tiempo y ofreciendo sus habilidades, conocimientos y experiencia a una causa que lo motive. La gratitud personal, el crecimiento y el amor se ven favorecidos. *****

Cáncer
CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): analice seriamente lo que ha logrado y lo que queda por hacer. Un par de cambios en su estilo de vida lo animarán a utilizar su dinero, tiempo y experiencia para buscar oportunidades que mejoren sus posibilidades de progresar o cambiar de rumbo según sus deseos. Las ideas seguidas de acciones lo conducirán a nuevos comienzos; nunca es fácil, pero siempre es gratificante. **

Leo
LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): socializar será una maravilla si se ciñe a lo que puede permitirse y manejar físicamente. Puede ser que se vea tentado a algún exceso, pero los mejores resultados vendrán de dedicar su tiempo, paciencia y gastos a algo que lo haga sentir bien con usted mismo y con personas que lo animan en lugar de hundirlo. El romance se ve favorecido. ****

Virgo
VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un momento para revitalizarse. Analice qué es lo que funciona para usted y deje ir lo que no. Es hora de explorar las posibilidades, hacer cambios y cumplir sus deseos a largo plazo. Comience el proceso dejando atrás el pasado y formulando un plan que lo haga sentir bien con usted mismo. Simplifique su vida. ***

Libra
LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): viaje, sopese opciones e inicie el cambio. No dependa de los demás ni se conforme con vivir el sueño de alguien más. Sea dueño de su destino y descubrirá de qué se trata la vida. Aléjese de las exigencias que se interponen entre usted y lo que desea. Es hora de complacerse y amar quién es y lo que hace. ***

Escorpio
ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): alce vuelo y descubra lo que le ofrece la vida. Viaje, aprenda e interactúe con personas de diferentes orígenes. Un cambio de escenario modificará su perspectiva y le ayudará a explorar sus sueños desde diferentes ángulos. Darse cuenta de que no necesita gastar de más ni permitirse caprichos para ser feliz le ayudará a saldar deudas y a aliviar el estrés. ***

Sagitario
SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje que su encanto lo guíe y deslumbrará. Concéntrese en el beneficio personal, el crecimiento y la calidad de vida. Su actitud segura atraerá la atención de los demás. Conviértase en una persona influyente y disfrute haciendo lo que mejor sabe hacer. Tome decisiones que lo motiven a participar en aquello que lo hace feliz. El romance se ve favorecido. ****

Capricornio
CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio de rutina o pasatiempos ampliará su perspectiva y lo animará a salir y conocer gente interesante. Compartir conocimientos en conversaciones cara a cara será bueno para el alma y fomentará una mayor participación en entornos públicos y sociales. Ver para creer. Explore las opciones de su comunidad y el crecimiento personal florecerá. **

Acuario
ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): la interacción mental y física lo animará a compartir sus pensamientos y a esforzarse por una rutina diaria más plena y enriquecedora. Las mejoras en el hogar lo impulsarán a perseguir sus sueños y a responsabilizarse de su felicidad. Revise sus hábitos de gasto, suscripciones y donaciones continuas para reflejar lo que es importante para usted. Enriquezca su vida sin gastar. *****

Piscis
PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dé un paso atrás y tómese un momento para reconocer qué funciona para usted y qué no. Aléjese de quienes solo toman y lo agotan mental, física y económicamente. Reflexione sobre su pasado y reconsidere qué es lo que lo revitaliza. Explore las posibilidades y propóngase implementar los cambios que fomenten el crecimiento y la satisfacción personal. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.