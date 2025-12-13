Horóscopo de hoy: día sábado 13 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taylor Swift, 36; Jamie Foxx, 58; NeNe Leakes, 58; Wendie Malick, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año su encanto y carisma serán fundamentales. Suba al podio y deje que sus cualidades de liderazgo prevalezcan. Cuanto más dispuesto esté a hacer, mayores serán los resultados. Prepárese para llevar más allá de lo esperado cualquier interés o motivación que tenga. Recuerde, si quiere tomar el control debe dedicar tiempo y disciplina para hacer realidad sus sueños. Sus números son 5, 12, 21, 29, 32, 36, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entusiasta, motivado y atractivo. Es entretenido y tiene estilo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención, cultive relaciones significativas y actualice su apariencia, atractivo y pasatiempos para que se adapten a su estado de ánimo y a su agenda. Tome las riendas de su felicidad; siga a su corazón, sea audaz y permita que su perspectiva y actitud únicas lo guíen. El cambio empieza con usted. Tome la iniciativa y no mire atrás. El romance está en las estrellas. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): las mejoras en el hogar y las conversaciones abiertas con sus seres queridos allanarán el camino hacia un mejor ambiente. Si desea llegar a un acuerdo es necesaria la honestidad. Piense en qué necesita incorporar a su rutina para sentirse bien con usted mismo. Establezca un espacio que pueda designar para algo que desee lograr. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la oportunidad llama; cuando una puerta se cierra, otra se abre. Aproveche el momento, adopte aquello que lo apasiona y participe en grupos que abordan lo que más le interesa. Marque la diferencia donando su tiempo y ofreciendo sus habilidades, conocimientos y experiencia a una causa que lo motive. La gratitud personal, el crecimiento y el amor se ven favorecidos. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): analice seriamente lo que ha logrado y lo que queda por hacer. Un par de cambios en su estilo de vida lo animarán a utilizar su dinero, tiempo y experiencia para buscar oportunidades que mejoren sus posibilidades de progresar o cambiar de rumbo según sus deseos. Las ideas seguidas de acciones lo conducirán a nuevos comienzos; nunca es fácil, pero siempre es gratificante. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): socializar será una maravilla si se ciñe a lo que puede permitirse y manejar físicamente. Puede ser que se vea tentado a algún exceso, pero los mejores resultados vendrán de dedicar su tiempo, paciencia y gastos a algo que lo haga sentir bien con usted mismo y con personas que lo animan en lugar de hundirlo. El romance se ve favorecido. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un momento para revitalizarse. Analice qué es lo que funciona para usted y deje ir lo que no. Es hora de explorar las posibilidades, hacer cambios y cumplir sus deseos a largo plazo. Comience el proceso dejando atrás el pasado y formulando un plan que lo haga sentir bien con usted mismo. Simplifique su vida. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): viaje, sopese opciones e inicie el cambio. No dependa de los demás ni se conforme con vivir el sueño de alguien más. Sea dueño de su destino y descubrirá de qué se trata la vida. Aléjese de las exigencias que se interponen entre usted y lo que desea. Es hora de complacerse y amar quién es y lo que hace. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): alce vuelo y descubra lo que le ofrece la vida. Viaje, aprenda e interactúe con personas de diferentes orígenes. Un cambio de escenario modificará su perspectiva y le ayudará a explorar sus sueños desde diferentes ángulos. Darse cuenta de que no necesita gastar de más ni permitirse caprichos para ser feliz le ayudará a saldar deudas y a aliviar el estrés. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje que su encanto lo guíe y deslumbrará. Concéntrese en el beneficio personal, el crecimiento y la calidad de vida. Su actitud segura atraerá la atención de los demás. Conviértase en una persona influyente y disfrute haciendo lo que mejor sabe hacer. Tome decisiones que lo motiven a participar en aquello que lo hace feliz. El romance se ve favorecido. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio de rutina o pasatiempos ampliará su perspectiva y lo animará a salir y conocer gente interesante. Compartir conocimientos en conversaciones cara a cara será bueno para el alma y fomentará una mayor participación en entornos públicos y sociales. Ver para creer. Explore las opciones de su comunidad y el crecimiento personal florecerá. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): la interacción mental y física lo animará a compartir sus pensamientos y a esforzarse por una rutina diaria más plena y enriquecedora. Las mejoras en el hogar lo impulsarán a perseguir sus sueños y a responsabilizarse de su felicidad. Revise sus hábitos de gasto, suscripciones y donaciones continuas para reflejar lo que es importante para usted. Enriquezca su vida sin gastar. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dé un paso atrás y tómese un momento para reconocer qué funciona para usted y qué no. Aléjese de quienes solo toman y lo agotan mental, física y económicamente. Reflexione sobre su pasado y reconsidere qué es lo que lo revitaliza. Explore las posibilidades y propóngase implementar los cambios que fomenten el crecimiento y la satisfacción personal. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.