Horóscopo de hoy: día lunes 02 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Bryce Dallas Howard, 45; Method Man, 55; Daniel Craig, 58; Jon Bon Jovi, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: disfrute de la vida. No permita que nadie lo presione para tomar una decisión apresurada. Su bienestar emocional depende de cuán seguro se sienta. Explore las posibilidades y espere el momento adecuado para emprender algo nuevo o para adaptar su horario o rutina a sus necesidades. Socializar, cambiar su estilo de vida y aceptar lo que le brinda comodidad y alegría están escritos en las estrellas. Sus números son 5, 16, 22, 29, 34, 41, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, demostrativo y único. Es generoso y amable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mucha energía, contactar a quienes pueden ayudarlo y establecer cómo quiere avanzar le ayudará a encaminarse en la dirección correcta. Vigile sus gastos domésticos. No sobrepase su presupuesto ni deje que nadie lo convenza de hacer o comprar algo que no necesita. Concéntrese en su desarrollo personal, crecimiento y progreso. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese un tiempo para dedicarse a algo que le interese. Las personas que conozca y la información que reciba lo obligarán a evaluar y pensar antes de actuar. Hoy la impulsividad es su enemiga, así que investigue más antes de comprometerse a algo que no necesita o que no puede permitirse. Participe en una actividad que lo incentive a relajarse. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tómese un momento para reevaluar su vida, su propósito, su dirección y sus deseos. Es hora de considerar qué lo hace feliz y dejar ir lo que ya no le funciona. Dedique su energía a investigar, a encontrar su lugar y a romper con las viejas condiciones para dar paso a algo nuevo y emocionante. El cambio empieza con usted. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ignore lo que no está comprobado y avance en una dirección clara y viable que ofrezca mucho margen de crecimiento. Explore las posibilidades; amplíe sus intereses, conocimientos y expectativas, y aproveche al máximo lo que ya tiene. Deje de soñar y empiece a actuar en su beneficio. Dé un paso al frente y comparta su experiencia, y las oportunidades llegarán. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): el cambio le será muy útil. Considere establecer alianzas, ofrecer su tiempo y habilidades como voluntario o adquirir conocimientos. Mantenerse al día con las últimas tecnologías, información y directrices le permitirá avanzar sin interferencias ni contratiempos. Dé el paso que le ofrezca un objetivo único en su camino a seguir. El impulso es crucial si quiere ser el primero en alcanzar su meta. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no dude de sí mismo. Está en el lugar adecuado. Escuche a su instinto, rescate viejas ideas y conceptos, actualícelos para aplicarlos a situaciones actuales y encontrará el camino a seguir. Las alianzas, las ganancias financieras y la búsqueda de conocimiento y habilidades darán sus frutos. Participe en eventos que le permitan conocer las tendencias. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tómese un momento para ordenar sus ideas y elaborar un presupuesto y un cronograma factibles. La disciplina, junto con un plan original y un enfoque dinámico, lo llevarán a donde quiere ir. Pase más tiempo trabajando desde casa, donde tendrá menos distracciones. Una reunión por internet tendrá un resultado positivo. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): acepte los cambios que estimulen su mente y lo incentiven a verse, vestirse y hablar en sintonía con lo que intenta lograr. Una actitud positiva le ayudará a influir en quienes espera convencer para que vean las cosas a su manera. Si es progresista tiene mucho que ganar personal y profesionalmente. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dedique más tiempo a los detalles y menos a intentar convencer a los demás para que piensen como usted. Lo que atraiga a los demás será lo que haga y la forma en que se presente, junto a sus ideas. Encuentre la manera de ser entretenido y atractivo al presentarse y explicar sus intereses. Su gran energía, entusiasmo y confianza serán su pasaporte hacia adelante. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cíñase a los hechos. Inflar la información dañará su reputación y lo dejará vulnerable. Hable con el corazón, fundamente sus afirmaciones y financie sus objetivos. Mantenerse firme y ejecutar sus planes como un profesional despertará el interés de otros por contribuir. Confíe en sus habilidades, encanto y experiencia para llevar las cosas hasta el final. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio en casa será refrescante. Puede ser que no disfrute del tiempo, la energía y el trabajo que requiere, pero los resultados lo beneficiarán. No tenga miedo de ser diferente ni de enfrentarse a alguien que se le oponga. Confíe y crea en sí mismo, y encuentre un camino que le ofrezca consuelo y alegría. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): amplíe sus intereses, hable sobre sus intenciones y concéntrese en llegar hasta el fin. La forma en que administre su tiempo, dinero y relaciones determinará su progreso. Mantener informadas a todas las personas con las que trata le ayudará a ganar impulso y evitar interferencias. El tiempo que dedique a su imagen y a cómo se presenta ante los demás dará sus frutos y aumentará su autoestima. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.