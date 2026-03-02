Horóscopo de hoy
02 de marzo de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 02 de marzo para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Bryce Dallas Howard, 45; Method Man, 55; Daniel Craig, 58; Jon Bon Jovi, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: disfrute de la vida. No permita que nadie lo presione para tomar una decisión apresurada. Su bienestar emocional depende de cuán seguro se sienta. Explore las posibilidades y espere el momento adecuado para emprender algo nuevo o para adaptar su horario o rutina a sus necesidades. Socializar, cambiar su estilo de vida y aceptar lo que le brinda comodidad y alegría están escritos en las estrellas. Sus números son 5, 16, 22, 29, 34, 41, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, demostrativo y único. Es generoso y amable.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mucha energía, contactar a quienes pueden ayudarlo y establecer cómo quiere avanzar le ayudará a encaminarse en la dirección correcta. Vigile sus gastos domésticos. No sobrepase su presupuesto ni deje que nadie lo convenza de hacer o comprar algo que no necesita. Concéntrese en su desarrollo personal, crecimiento y progreso. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese un tiempo para dedicarse a algo que le interese. Las personas que conozca y la información que reciba lo obligarán a evaluar y pensar antes de actuar. Hoy la impulsividad es su enemiga, así que investigue más antes de comprometerse a algo que no necesita o que no puede permitirse. Participe en una actividad que lo incentive a relajarse. *****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tómese un momento para reevaluar su vida, su propósito, su dirección y sus deseos. Es hora de considerar qué lo hace feliz y dejar ir lo que ya no le funciona. Dedique su energía a investigar, a encontrar su lugar y a romper con las viejas condiciones para dar paso a algo nuevo y emocionante. El cambio empieza con usted. **

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ignore lo que no está comprobado y avance en una dirección clara y viable que ofrezca mucho margen de crecimiento. Explore las posibilidades; amplíe sus intereses, conocimientos y expectativas, y aproveche al máximo lo que ya tiene. Deje de soñar y empiece a actuar en su beneficio. Dé un paso al frente y comparta su experiencia, y las oportunidades llegarán. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): el cambio le será muy útil. Considere establecer alianzas, ofrecer su tiempo y habilidades como voluntario o adquirir conocimientos. Mantenerse al día con las últimas tecnologías, información y directrices le permitirá avanzar sin interferencias ni contratiempos. Dé el paso que le ofrezca un objetivo único en su camino a seguir. El impulso es crucial si quiere ser el primero en alcanzar su meta. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no dude de sí mismo. Está en el lugar adecuado. Escuche a su instinto, rescate viejas ideas y conceptos, actualícelos para aplicarlos a situaciones actuales y encontrará el camino a seguir. Las alianzas, las ganancias financieras y la búsqueda de conocimiento y habilidades darán sus frutos. Participe en eventos que le permitan conocer las tendencias. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tómese un momento para ordenar sus ideas y elaborar un presupuesto y un cronograma factibles. La disciplina, junto con un plan original y un enfoque dinámico, lo llevarán a donde quiere ir. Pase más tiempo trabajando desde casa, donde tendrá menos distracciones. Una reunión por internet tendrá un resultado positivo. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): acepte los cambios que estimulen su mente y lo incentiven a verse, vestirse y hablar en sintonía con lo que intenta lograr. Una actitud positiva le ayudará a influir en quienes espera convencer para que vean las cosas a su manera. Si es progresista tiene mucho que ganar personal y profesionalmente. ****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dedique más tiempo a los detalles y menos a intentar convencer a los demás para que piensen como usted. Lo que atraiga a los demás será lo que haga y la forma en que se presente, junto a sus ideas. Encuentre la manera de ser entretenido y atractivo al presentarse y explicar sus intereses. Su gran energía, entusiasmo y confianza serán su pasaporte hacia adelante. *****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cíñase a los hechos. Inflar la información dañará su reputación y lo dejará vulnerable. Hable con el corazón, fundamente sus afirmaciones y financie sus objetivos. Mantenerse firme y ejecutar sus planes como un profesional despertará el interés de otros por contribuir. Confíe en sus habilidades, encanto y experiencia para llevar las cosas hasta el final. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio en casa será refrescante. Puede ser que no disfrute del tiempo, la energía y el trabajo que requiere, pero los resultados lo beneficiarán. No tenga miedo de ser diferente ni de enfrentarse a alguien que se le oponga. Confíe y crea en sí mismo, y encuentre un camino que le ofrezca consuelo y alegría. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): amplíe sus intereses, hable sobre sus intenciones y concéntrese en llegar hasta el fin. La forma en que administre su tiempo, dinero y relaciones determinará su progreso. Mantener informadas a todas las personas con las que trata le ayudará a ganar impulso y evitar interferencias. El tiempo que dedique a su imagen y a cómo se presenta ante los demás dará sus frutos y aumentará su autoestima. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.