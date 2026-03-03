Horóscopo de hoy
03 de marzo de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día martes 03 de marzo para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jessica Biel, 44; Julie Bowen, 56; Tone Loc, 60; Jackie Joyner-Kersee, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: alce la voz, participe, haga su parte. Su pasión, perspicacia y capacidad de unir a la gente le ayudarán a marcar la diferencia. La comunicación es clave para mantener su posición entre sus amigos, colegas y familiares. Sea quien promueva ideas, haga sugerencias e inicie acciones cuando sea necesario. Si quiere generar un cambio positivo este año depende de usted dar un paso al frente y participar. Sus números son 8, 12, 26, 29, 35, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es original, auténtico y encantador. Es generoso y curioso.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mantenga sus planes para sí mismo. La preparación promoverá un mejor estilo de vida. Actualice documentos y asuntos pendientes que puedan enlentecer su progreso. Considere cómo canalizar su tiempo y energía para asegurarse de obtener los máximos resultados. No permita que las compras, las ofertas y las personas lo tienten o le impidan avanzar. Elija prácticas sencillas para lograr sus objetivos. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): concéntrese en cómo puede usar su tiempo para ayudar a los demás o a una causa que le concierna. Las personas que conozca y las oportunidades que surjan cambiarán su forma de vivir y de hacer las cosas. Se está produciendo un cambio positivo y se ve favorecida la oportunidad de usar su imaginación y creatividad. Elija trabajar solo, pero primero busque la aprobación. *****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si no es preciso en lo que dice y hace aflorarán las emociones y la incertidumbre se apoderará de usted; cíñase a los hechos y ofrezca solo lo que pueda. Las promesas vacías serán contraproducentes y aumentarán su estrés. Concéntrese en investigar, perfeccionar sus habilidades y buscar salidas que le permitan explotar lo que tiene para ofrecer. **

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una actitud abierta y directa le ayudará a progresar personal y profesionalmente. Hágales saber a los demás lo que quiere y lo que está dispuesto a hacer a cambio, y obtendrá resultados positivos. Las mejoras en el hogar y en su vida personal marcarán la diferencia en cómo piensa, vive y siente sobre el futuro. El romance está escrito en las estrellas. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): concéntrese y no se detenga hasta estar satisfecho con su progreso. La disciplina, una mentalidad abierta y encontrarle sentido a lo que hace serán gratificantes y le ofrecerán una perspectiva sobre cómo usar sus habilidades, conexiones y experiencia para una buena causa. Se formará una alianza inesperada con alguien que complemente lo que ofrece. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tome la iniciativa, siga a su corazón y ponga en marcha sus planes. La comunicación lo acercará a sus sueños y a quienes desean ayudarle a alcanzarlos. Un cambio en su forma de ganarse la vida o administrar su dinero dará sus frutos. Invierta en sí mismo, en su futuro y en su relación con los demás. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): diga lo que piensa y siga adelante. Tener la determinación para terminar lo que empieza atraerá la atención y el apoyo que necesita para explotar sus talentos y aprovechar al máximo su vida personal y profesional. Cíñase a lo básico y avance con un presupuesto ajustado, con la intención de marcar la diferencia. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tiene vía libre para promocionar lo que puede hacer. El establecimiento de contactos, las llamadas en frío y las ferias comerciales le ayudarán a despertar interés y a encontrar un camino claro hacia adelante. Los eventos sociales le ofrecerán una plataforma para practicar su discurso con personas de confianza, que le harán observaciones amables y sugerencias positivas. El romance está en auge. ****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cíñase a lo que sabe y hace mejor y trabaje solo para evitar interferencias, discusiones y situaciones de riesgo. Las discusiones se descontrolarán si no tiene cuidado con lo que dice o hace. Protéjase de la manipulación emocional. Tómese un tiempo para replantear sus planes antes de proceder. Sea ingenioso y haga el trabajo usted mismo para evitar deudas. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque oportunidades, asociaciones y maneras interesantes de usar sus habilidades para impulsar sus propósitos. El crecimiento financiero se evidencia mediante inversiones y presupuestos inteligentes. Verifique la información antes de aceptar una oferta que se le presente. No todos velarán por sus intereses. Un evento, una conversación o una mejor oportunidad resultarán en un cambio de planes. *****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un alto nivel de energía le ayudará a realizar cambios personales. Ya sea que modifique su estilo de vida o su espacio, el resultado lo beneficiará más de lo que espera. Una oportunidad laboral o una asociación parece gratificante. Hable de sus intereses, preocupaciones y un plan que ofrezca equidad y la promesa de un futuro mejor. Sus conceptos únicos atraerán atención y generarán cambios positivos. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): cuanto más interactúe con los demás, mejor. Participar en eventos comunitarios o grupos de interés le ayudará a ampliar sus planes e iniciar otros nuevos. Los proyectos de superación personal le levantarán el ánimo. Una idea lo llevará a un cambio personal y a una mayor seguridad. Sea receptivo a las sugerencias, pero no dependa de los demás; haga el trabajo usted mismo. Se favorece el romance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.