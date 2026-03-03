Horóscopo de hoy: día martes 03 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jessica Biel, 44; Julie Bowen, 56; Tone Loc, 60; Jackie Joyner-Kersee, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: alce la voz, participe, haga su parte. Su pasión, perspicacia y capacidad de unir a la gente le ayudarán a marcar la diferencia. La comunicación es clave para mantener su posición entre sus amigos, colegas y familiares. Sea quien promueva ideas, haga sugerencias e inicie acciones cuando sea necesario. Si quiere generar un cambio positivo este año depende de usted dar un paso al frente y participar. Sus números son 8, 12, 26, 29, 35, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es original, auténtico y encantador. Es generoso y curioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mantenga sus planes para sí mismo. La preparación promoverá un mejor estilo de vida. Actualice documentos y asuntos pendientes que puedan enlentecer su progreso. Considere cómo canalizar su tiempo y energía para asegurarse de obtener los máximos resultados. No permita que las compras, las ofertas y las personas lo tienten o le impidan avanzar. Elija prácticas sencillas para lograr sus objetivos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): concéntrese en cómo puede usar su tiempo para ayudar a los demás o a una causa que le concierna. Las personas que conozca y las oportunidades que surjan cambiarán su forma de vivir y de hacer las cosas. Se está produciendo un cambio positivo y se ve favorecida la oportunidad de usar su imaginación y creatividad. Elija trabajar solo, pero primero busque la aprobación. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si no es preciso en lo que dice y hace aflorarán las emociones y la incertidumbre se apoderará de usted; cíñase a los hechos y ofrezca solo lo que pueda. Las promesas vacías serán contraproducentes y aumentarán su estrés. Concéntrese en investigar, perfeccionar sus habilidades y buscar salidas que le permitan explotar lo que tiene para ofrecer. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una actitud abierta y directa le ayudará a progresar personal y profesionalmente. Hágales saber a los demás lo que quiere y lo que está dispuesto a hacer a cambio, y obtendrá resultados positivos. Las mejoras en el hogar y en su vida personal marcarán la diferencia en cómo piensa, vive y siente sobre el futuro. El romance está escrito en las estrellas. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): concéntrese y no se detenga hasta estar satisfecho con su progreso. La disciplina, una mentalidad abierta y encontrarle sentido a lo que hace serán gratificantes y le ofrecerán una perspectiva sobre cómo usar sus habilidades, conexiones y experiencia para una buena causa. Se formará una alianza inesperada con alguien que complemente lo que ofrece. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tome la iniciativa, siga a su corazón y ponga en marcha sus planes. La comunicación lo acercará a sus sueños y a quienes desean ayudarle a alcanzarlos. Un cambio en su forma de ganarse la vida o administrar su dinero dará sus frutos. Invierta en sí mismo, en su futuro y en su relación con los demás. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): diga lo que piensa y siga adelante. Tener la determinación para terminar lo que empieza atraerá la atención y el apoyo que necesita para explotar sus talentos y aprovechar al máximo su vida personal y profesional. Cíñase a lo básico y avance con un presupuesto ajustado, con la intención de marcar la diferencia. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tiene vía libre para promocionar lo que puede hacer. El establecimiento de contactos, las llamadas en frío y las ferias comerciales le ayudarán a despertar interés y a encontrar un camino claro hacia adelante. Los eventos sociales le ofrecerán una plataforma para practicar su discurso con personas de confianza, que le harán observaciones amables y sugerencias positivas. El romance está en auge. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cíñase a lo que sabe y hace mejor y trabaje solo para evitar interferencias, discusiones y situaciones de riesgo. Las discusiones se descontrolarán si no tiene cuidado con lo que dice o hace. Protéjase de la manipulación emocional. Tómese un tiempo para replantear sus planes antes de proceder. Sea ingenioso y haga el trabajo usted mismo para evitar deudas. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque oportunidades, asociaciones y maneras interesantes de usar sus habilidades para impulsar sus propósitos. El crecimiento financiero se evidencia mediante inversiones y presupuestos inteligentes. Verifique la información antes de aceptar una oferta que se le presente. No todos velarán por sus intereses. Un evento, una conversación o una mejor oportunidad resultarán en un cambio de planes. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un alto nivel de energía le ayudará a realizar cambios personales. Ya sea que modifique su estilo de vida o su espacio, el resultado lo beneficiará más de lo que espera. Una oportunidad laboral o una asociación parece gratificante. Hable de sus intereses, preocupaciones y un plan que ofrezca equidad y la promesa de un futuro mejor. Sus conceptos únicos atraerán atención y generarán cambios positivos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): cuanto más interactúe con los demás, mejor. Participar en eventos comunitarios o grupos de interés le ayudará a ampliar sus planes e iniciar otros nuevos. Los proyectos de superación personal le levantarán el ánimo. Una idea lo llevará a un cambio personal y a una mayor seguridad. Sea receptivo a las sugerencias, pero no dependa de los demás; haga el trabajo usted mismo. Se favorece el romance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.