Horóscopo de hoy
28 de junio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 28 de junio para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kellie Pickler, 40; John Cusack, 60; Kathy Bates, 78; Mel Brooks, 100.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año, concéntrese en lo que sabe y hace mejor. Sus mayores logros serán el resultado de hacer lo correcto en el momento adecuado, con la mente y el corazón abiertos y la verdad sin filtros. Dé lo mejor de sí mismo. Tendrá un impacto en los demás y marcará la diferencia en su propia vida, relaciones y capacidad de crecimiento personal, profesional y financiero. Una actitud positiva y apasionada le brindará grandes beneficios. Sus números son 6, 17, 23, 29, 34, 42, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es único, expresivo y apasionado. Es disciplinado y compasivo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): comparta sus ideas con el universo y la retroalimentación que reciba será reveladora. La confianza que obtendrá al escuchar lo impulsará a desarrollar sus ideas y a colaborar hasta sentirse en paz consigo mismo y con su rumbo. Los eventos orientados a la creatividad, el desarrollo personal y el amor le ayudarán a prosperar. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no renuncie a algo que desea para complacer a alguien más. Siga a su corazón, negocie en su nombre, socialice y cree redes con personas tan útiles como usted. Dedique su energía a mejoras en el hogar y a usar sus habilidades, talentos y creatividad, pero antes priorice la seguridad, la integridad y un presupuesto estricto. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): acelere el ritmo y confíe en su curiosidad e inteligencia para que lo guíen por el camino correcto. Aquellos con quienes se conecte le ofrecerán una perspectiva diferente, pero antes de creerles a pies juntillas, verifique la información que comparten. Una conexión especial se fortalecerá si habla de intenciones y planes. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): apéguese a los hechos y avance con planes que no dependan de influencias o sugerencias externas. No se fíe de lo que digan los demás. Verifique y pula cualquier información o sugerencia que reciba. Analice la situación en su conjunto y decida qué es lo mejor para usted. Dedique su energía a la presentación, la perfección y a obtener el máximo beneficio. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en eventos o actividades que supongan un reto o le ofrezcan una experiencia significativa. El deseo de estabilidad y seguridad en su vida le ayudará a comprometerse a honrar y cumplir sus sueños y promesas. Un enfoque único de la vida, el amor y el aprendizaje le abrirá puertas que le brindarán mayores oportunidades. El cambio positivo está a su alcance. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ofrezca su ayuda pero no permita que nadie se aproveche de usted. Surgirán problemas emocionales y lo beneficiará actuar con disciplina y atención al detalle y establecer límites. Canalice su energía para disipar la negatividad y reemplazarla por una actitud positiva. **

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a lo que sucede a su alrededor. No ignore el interés de alguien más en lo que hace o en pasar más tiempo con usted. Las relaciones se fortalecerán con honestidad y compromiso. Un cambio le brindará nuevas perspectivas. Renovar su imagen atraerá la atención y revitalizará su vida personal. El romance está escrito en las estrellas. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea directo con sus palabras y deje claro lo que es importante para usted. Establezca estándares y límites claros, deje patentes sus intenciones y su disposición a contribuir, y defina su posición. Explorar diferentes estilos de vida le ayudará a elegir lo mejor para usted. Se verán favorecidos los viajes, el aprendizaje y la adopción de hábitos saludables. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): disfrute de mejoras personales, reformas en el hogar y use su creatividad para generar cambios positivos en su rutina diaria. Considere cómo puede convertir algo que disfruta en ingresos adicionales o en un estilo de vida más saludable. Su energía y lealtad lo acercarán a alguien que comparte sus valores e inquietudes. El romance está en auge. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): hoy se enfrentará a oposición o limitaciones si intenta engañar a alguien. Mantenga sus conversaciones ligeras pero objetivas, alentadoras y significativas, sin negatividad ni críticas; se ganará el respeto y avanzará. Las emociones estarán a flor de piel, y será necesaria la paciencia para lograr sus objetivos. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dedique su energía a proyectos para el hogar, a sus relaciones familiares y a darle un toque especial a su vida amorosa. Participe en eventos o actividades que le permitan mostrar sus talentos, habilidades y personalidad vibrante, y atraerá a alguien que pueda ayudarle de una manera única y provechosa. Una nueva apariencia le levantará el ánimo. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dedique más tiempo a socializar o a participar en actividades que supongan un reto mental o físico. Deje volar su imaginación y viva nuevas aventuras. Amplíe sus intereses, pero use su inteligencia e intuición para descartar cualquier sugerencia u oferta que carezca de sustancia o beneficios. La disciplina es fundamental; no corra riesgos que puedan provocar lesiones o enfermedades. Un proyecto creativo florecerá. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.