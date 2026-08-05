Horóscopo de hoy: día miércoles 05 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lolo Jones, 44; Jesse Williams, 45; Jonathan Silverman, 60; Maureen McCormick, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tiene demasiadas cosas a su favor como para dejar que sus emociones intervengan y arruinen su oportunidad de ser feliz. Puede ser que no le guste el cambio, pero con la influencia adecuada a su alrededor y la fuerza de voluntad para construir una vida que le ofrezca tranquilidad y menos estrés, el resultado será mejor de lo que imaginaba. Utilice su imaginación y encanto para llegar a un destino que ofrezca realización personal. Sus números 7, 13, 24, 28, 32, 36, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es alegre, divertido y carismático. Es posesivo y atento.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): confíe en sus instintos, no en lo que los demás le dicen que haga. El cambio comienza con usted, no con alguien más que invada su proceso mental y dicte el resultado. Depende de usted prestar atención a los detalles y procedimientos y hacer el trabajo preliminar necesario para cosechar los frutos. Falta paciencia, pero si quiere llegar a la cima será necesaria. Piense fuera de la caja. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si permite que sus emociones afloren alguien lo pondrá en una posición vulnerable. Ser disciplinado y apegarse a las reglas, regulaciones y lo que es mejor para usted tendrá prioridad frente a alguien que lo presione a tomar una dirección que le conviene más que a usted. Evite empresas conjuntas y gastos compartidos. No corra riesgos con su flujo de caja. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): formule un plan, investigue y ponga todo su corazón y alma en mejorar su estilo de vida. No permita que las influencias externas le cuesten caro o lo lleven en la dirección equivocada. Concéntrese en hacer lo mejor para usted y vivir dentro de sus posibilidades. Si se toma a pecho lo que otros dan a entender las situaciones domésticas estallarán. Si se dedica a lo suyo, prosperará. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): el dinero y las emociones le causarán problemas. No invierta en lo que no puede permitirse. Evite empresas conjuntas o tratar de seguirle el paso a alguien. La vida y las amistades no son carreras. Dese un respiro y sea usted mismo. No hay accidentes, sólo lecciones. Una actitud positiva y echar una mano valen su peso en oro. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que una situación delicada estalle. Escuche, tómese su tiempo para responder y no permita que nadie lo incite a entablar una discusión que generará tensión o pérdidas personales o financieras. Retirarse puede darle poder. El tiempo cura y mostrar moderación jugará a su favor. El cambio puede ser bueno cuando se monitorea y se realiza correctamente. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste atención para evitar meterse en situaciones imposibles. Tómese un momento y aprenda de experiencias que desearía poder regresar y cambiar. Confíe en su memoria y considere en quién puede confiar. Sea reservado sobre sus intenciones y planes hasta tener los detalles en su lugar. Si usa su encanto, el amor florecerá. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): disfrute de lo que le ofrece la vida. No se preocupe por lo que no puede cambiar, en cambio disfrute aquello que le brinda deleite y entusiasmo. Se debe a sí mismo apreciar quién es y lo que tiene para ofrecer. Acérquese a las personas, los lugares y los pasatiempos que le alivian el estrés y lo hacen sentir cómodo. Irradie lo que desea atraer. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): establezca estándares altos y no se deje influenciar por el estilo de vida de los demás. Será difícil disimular las emociones, así que manténgase a distancia de las personas en las que no confía. Un cambio o una oferta inusual o inesperada pueden ayudarle a resolver una situación médica, legal o financiera. No revele sus cartas y mantenga el control. Sin esfuerzo no hay recompensa. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se pase de la raya en lo que respecta a su sustento y a sus contactos profesionales. Al centrar su atención en los pasatiempos y en las personas con las que disfruta salir, enriquecerá su vida y se inspirará. Dedique más tiempo a disfrutar de su entorno, la naturaleza y las relaciones que realmente le importan. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): las lecciones aprendidas serán su salvación. Use su inteligencia y perspicacia para guiarse al tratar con quienes no comparten sus convicciones. Creerse con derecho a todo puede traer problemas, mientras que unas palabras amables y una actitud humilde le allanarán el camino. Sea fuerte, y después ya vendrán la serenidad y el liderazgo. Demuestre su valía. Conviértase en la mejor versión de sí mismo. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): acepte el cambio y haga todo lo posible por cumplir sus sueños, esperanzas y deseos. Su fuerza reside en la capacidad de crear sus propias oportunidades y llevarlas a buen término. No dude en hacer preguntas y en seguir un camino que refuerce su confianza en sí mismo y en lo que quiere lograr. Convierta un cambio en una oportunidad. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tenga cuidado de no tomar una decisión precipitada de la que luego se arrepienta. Analice los datos y determine qué es factible. Use su experiencia e inteligencia para avanzar. No se deje engañar por el encanto de alguien o por un vendedor persuasivo. Mantenga la vista en el objetivo y la mente enfocada en la meta. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.