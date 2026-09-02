Horóscopo de hoy: día miércoles 02 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Zedd, 37; Salma Hayek, 60; Keanu Reeves, 62; Mark Harmon, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año tener una mente abierta, un corazón compasivo y estar dispuesto a dar una mano le ayudará a tomar decisiones acertadas. Lo que experimente y aprenda será fundamental para su crecimiento emocional. Cuando se enfrente a obstáculos opte por buscar alternativas. Su habilidad para sortear los obstáculos le ayudará a sobresalir. Confíe en su capacidad para hacer realidad sus sueños. Sus números son 5, 18, 23, 35, 37, 40, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atento, empático y solidario. Es dedicado y exhaustivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): adoptar un enfoque creativo le ayudará a ampliar sus horizontes y lo alentará a salir de su zona de confort. Lo que emprenda resonará con quienes tienen algo que aportar. Permitir que el proceso de eliminación comience en casa y en el trabajo aliviará el estrés y le ayudará a perfeccionar sus habilidades. El crecimiento personal y la superación están a su alcance. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ser considerado con los demás le ayudará a ganarse el respeto y la ayuda que necesita para hacer las cosas bien y a tiempo. Dar ánimos o tomar la iniciativa para liderar a otros aumentará su confianza y le ayudará a visualizar la forma más efectiva de avanzar. Ser directo y asumir la responsabilidad de sus acciones dará sus frutos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el cambio empieza por usted. Investigue y llene su mente de ideas y soluciones. Dé un paso adelante con la intención de marcar la diferencia. Cambie su círculo social para que refleje sus convicciones, y eso le dará un propósito. No deje de creer ni de intentar mejorar el mundo que le rodea. Haga su parte y prospere. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ordene. Guarde las cosas y despeje su casa y su mente de todo desorden. Deje de presionarse y así poder recuperar su libertad. Dese tiempo para usar su imaginación y crear un estilo de vida que refleje quién es. Siga su propio ritmo. Las decisiones de la vida son su prerrogativa. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sea receptivo a diferentes estilos de vida, nuevos comienzos y aléjese de las influencias negativas. El cambio empieza con usted y su felicidad es su responsabilidad. Aprenda del pasado y fortalecerá su perspectiva y posición al tomar las riendas en lugar de dejar que otros controlen su destino. Elija la paz y el amor. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): el momento oportuno es crucial. No permita que la presión lo lleve a actuar precipitadamente. Infórmese bien. Dedique su energía a ampliar sus conocimientos y adquirir experiencia en áreas que le ayuden a encontrar respuestas y le den tranquilidad. Sea consciente de lo que es posible y de lo que puede salir mal. El conocimiento y la paciencia darán sus frutos. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un cambio en casa le levantará el ánimo. No permita que el exceso de energía genere ansiedad y desacuerdos con sus seres queridos. Concéntrese en progresar y en poner orden en su hogar. Lo que aprenda al contribuir a la sociedad o al tomar las decisiones más acertadas y adecuadas para usted le brindará mayor estabilidad. Deje atrás el pasado y conecte con personas afines. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): observe, espere y analice lo que sucede antes de actuar. No permita que las emociones tomen el control y le provoquen arrepentimiento. Siga un camino que le permita sumergirse en actividades creativas y usar sus cualidades y habilidades para definir quién es y cómo se siente. Guárdese sus pensamientos y concéntrese en su crecimiento interior. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga su vida sencilla, escuche con atención y no cause problemas. Los excesos causan problemas. Enfóquese en el hogar, el crecimiento personal y un estilo de vida saludable. Establezca metas alcanzables y rodéese de personas que persigan objetivos similares. Invierta su energía en lo que realmente importa y evite las confrontaciones. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a sus finanzas y a las suscripciones que ya no usa o no desea. Concéntrese en generar ingresos, no en dejar que el dinero se le escape de las manos. No permita que la ira crezca ni que la insatisfacción se apodere de usted. Tome el camino correcto, busque el crecimiento personal y preste atención a lo que le llena el alma. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio largamente esperado aguarda su aprobación. No permita que las emociones se interpongan ni le hagan perder el rumbo. Ponga su corazón y su alma en lo que desea y canalice su energía para hacer realidad sus sueños y usar sus habilidades, talento e ingenio para lograr aquello que le da felicidad. La oportunidad está a su alcance; dé el paso. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): asistir a eventos de establecimiento de contactos o reunirse con personas que comparten sus intereses será revitalizante y le dará ideas para reflexionar. Considere usar sus habilidades en otro sector. Viva el momento presente y hable con sinceridad. Un encuentro casual lo conducirá a nuevas posibilidades o a una asociación que podría cambiar su posición o rumbo. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.