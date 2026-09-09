Horóscopo de hoy: día miércoles 09 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Michelle Williams, 46; Eric Stonestreet, 55; Adam Sandler, 60; Hugh Grant, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: su sincronía requerirá ajustes, pero una vez que esté en sintonía todo encajará. Ocúpese primero de los asuntos que tienen fecha de vencimiento y luego explore nuevas posibilidades. Tiene mucho que ganar si sigue la guía de su intuición en lugar de permitir que quienes intentan imponer su voluntad tomen el control. Una ganancia financiera se vislumbra prometedora. Prepárese para el éxito. Sus números son 9, 15, 23, 27, 34, 41, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es expresivo, original y calculador. Es dinámico y con experiencia.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): añada un toque original a todo lo que emprenda. Si persevera abrirá puertas a nuevos comienzos. Su oportunidad de avanzar se ve impulsada por una pasión y energía emocional que le darán una fuerza imparable. Si confía en sus capacidades, obtendrá el favor y el apoyo de alguien influyente. Una asociación resultará tentadora. ***}

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese su tiempo, preste atención a lo que sucede a su alrededor y acérquese a las personas y actividades que le generan gratitud. Afronte las situaciones que frenan su avance y abra espacio para las personas y los proyectos que tienen un propósito. Las decisiones sobre su vida son suyas; tómelas con claridad, paz y amor. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): realice cambios, ajustes y gestos por la razón correcta. Dedique su corazón y alma a mejorar las cosas, no a empeorarlas. Hablar menos y hacer más le ayudará a tener un impacto positivo en su vida y en la de quienes encuentre. Ser fiel a usted mismo cambiará su perspectiva sobre el amor, el estilo de vida y la búsqueda de la felicidad. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): defienda sus intereses. Siga la guía de su intuición y sus emociones y deje que su verdad se dé a conocer. No todos estarán contentos con sus decisiones, pero si le satisfacen, siga adelante con la frente en alto. Protéjase de lesiones y daños alejándose de situaciones peligrosas. Propóngase un estilo de vida saludable. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tiene a su alcance un cambio positivo, pero depende de usted encontrar el camino para integrarse a los círculos que le ayuden a convertir sus sueños en realidad. Si establece contactos y aporta ideas positivas a las personas con las que quiere trabajar los resultados serán mejores de lo esperado. Tome las riendas en lugar de permitir que otros le ganen la partida. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): piense fuera de la caja. Si socializa, las conversaciones lo animarán a buscar a alguien o algo que le interese. Explorar nuevas posibilidades le permitirá cambiar su rutina y perseguir sus sueños. Puede ser que no le entusiasme el cambio, pero el efecto que tendrá en su bienestar valdrá la pena. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): infórmese y domine algo que le ayude a hacer realidad sus sueños. Ya no permita que lo dominen la ira ni el arrepentimiento; lo que necesita para manifestar la vida que desea es conocimiento y experiencia. No se esconda: actuar y sentirse vulnerable le ayudarán a crecer y suscitarán una reflexión sobre qué es necesario. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): proceda con discreción y precaución. Cuanta menos influencia externa encuentre, mejor. Reflexione sobre sus asuntos y asuma la responsabilidad de su vida y de sus próximos pasos. Los excesos serán perjudiciales. Simplifique, deshágase de lo innecesario y enfoque su energía en vivir una vida que refleje sus necesidades. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): participar o no participar, esa es la cuestión. Tenga en cuenta qué quiere lograr y elimine todo aquello que le estorbe. Dé más importancia a alejarse de la tentación; adoptar un estilo de vida disciplinado y llevar a cabo cambios que le permitan marcar la diferencia. De usted depende crear las oportunidades que lo hagan sentir bien con quien es y con sus logros. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): prepárese para el éxito. No permita que sus deseos le hagan tomar atajos o hacer algo que no debería. Las asociaciones se verán afectadas si no canaliza su energía y sus pensamientos hacia la convivencia y la búsqueda de puntos en común. El cambio comienza cuando está dispuesto a ceder. Enfréntese a sus miedos y el crecimiento personal lo impulsará hacia adelante. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ¡Cuidado! La tentación lo acechará de maneras misteriosas. Tómese un momento para discernir lo bueno de lo malo y dedique su esfuerzo y energía a algo satisfactorio. Deje que la disciplina y la imaginación le indiquen una dirección positiva. La vida comienza cuando se permite ser fiel a quien es. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantendrá la calma y evitará la negatividad en cualquier situación. Aproveche la oportunidad de ser quien lidera y da el ejemplo que inspira a otros a buscar la perfección, la amabilidad y la generosidad. Surgirá una situación emocional relacionada con asuntos financieros o de salud. Prepárese para pensar con rapidez y seguir adelante. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.