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En la fecha se dará entrada en la Cámara de Senadores al pedido de informes al BCP sobre el banco de los cuates de “Pinocho” Peña.

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El peñismo –si es que existe– tiene las de perder porque no tiene un solo voto. En cambio, el “Patrão” tiene suficiente “tropa”.

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Sería toda una novedad que algún senador levante la mano y se oponga a este pedido de tres senadores cartistas.

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Obviamente la solicitud cuenta con el visto bueno del que sabemos, de lo contrario no se iba a presentar.

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Cuentan los que saben que “Pinocho” ya se pasó de la raya y el “Patrão” le bajó el pulgar. A tal punto que desatendió graves problemas del país, como la salud pública.

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Además, “Pinocho” le dejó en ridículo a su “Patrão” porque varias veces el titular de la ANR le reclamó ante sus correligionarios que atienda primordialmente a este sector. Peña le hizo pito catalán y siguió feliz en su nube.

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Ojo que ya ingresamos en franja de “faltan menos de dos años”.

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No sería nada raro que de un plumazo se cambie la dupla presidencial para el 2028. Se requeriría una “cirugía mayor”, pero si el partido está en peligro, es muy probable que rompan el cristal. Causales sobran.

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El diputado cartista Alejandro Aguilera, quien al mismo tiempo es miembro del JEM, se sumó ayer a un “apriete”.

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Ya no están OGD ni el “partner”, pero las costumbres quedan.

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El “ministro Villete” está presto para sumarse a una “campaña sucia” contra quienes le critican a “Pinocho”. Pero el tema es que si dicen algo contra el “Patrão”, pueden ir a la llanura, como mínimo.

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¡Qué Primavera se viene en Paraguay! Ahora los docentes anuncian paro nacional el 17 y 18 de setiembre y los médicos harán su segunda huelga el 21 y 22 de este mes.

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Dos semanas después se vienen las elecciones municipales.

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Generalmente estos descontentos conducen al voto castigo. Y si la Policía Nacional se hace del “guapito” garroteando a manifestantes como lo hicieron en Ciudad del Este, elevan aún más el pirevai atmosférico por el desastroso gobierno de Peña.