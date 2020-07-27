Hizbulá acusa a Israel de ataque unilateral y niega intento de infiltración

”La Resistencia Islámica afirma que no ha habido hasta ahora ningún enfrentamiento ni tiroteo por su parte en los eventos de la jornada. Al contrario: esto fue sólo por parte del enemigo miedoso, ansioso y tenso”, indicó en un comunicado la formación libanesa en clara referencia a Israel.

El Ejército israelí aseguró haber “frustrado un intento de infiltración de un comando terrorista de Hizbulá” que cruzó la Línea Azul, la demarcación establecida por Naciones Unidas entre Israel y el Líbano, al que respondió con disparos de ametralladora, tanques y cañones de artillería, provocando un tiroteo.

Sin embargo, Hizbulá calificó de “absolutamente inciertas” e “intento de inventar falsas victorias” las alegaciones sobre la supuesta operación de infiltración y negó haber sufrido bajas en el consecuente ataque de Israel en el disputado sector de las granjas Chebaa, de acuerdo con la nota.

El incidente se produjo después de que la formación liderada por Hasán Nasralá prometiese la semana pasada venganza por la muerte de uno de sus miembros en un ataque atribuido a Israel en Siria, pero el grupo rechazó en su comunicado haber tomado hoy represalias por ese hecho.

”Nuestra respuesta al martirio del muyahidín hermano Ali Kamel Mohsen, que fue martirizado en la agresión sionista a las afueras del Aeropuerto Internacional de Damasco, está definitivamente en camino y los sionistas sólo tienen que esperar por el castigo a sus crímenes”, concluye la nota.

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El domingo por la moche, un dron israelí se estrelló en territorio libanés mientras realizaba una misión a lo largo de la Línea Azul.

Las fuerzas israelíes atacan intermitentemente objetivos de Hizbulá y de grupos armados proiraníes en Siria, donde estos respaldan al régimen del presidente sirio, Bashar al Asad, para tratar de impedir que establezcan una presencia militar permanente en la región.

En uno de los ataques atribuidos a Israel en Damasco, la semana pasada, murieron cinco combatientes, uno de ellos de la milicia libanesa chií.