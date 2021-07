Dictadura cubana advierte que frenará protestas “al precio que sea necesario”

“¡La #RevolucionCubana la defenderemos al precio que sea necesario!”, proclamó el viceministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver, en un tuit acompañado de un video de grupos de choque comunistas marchando al grito de “¡Yo soy Fidel!” y blandiendo banderas cubanas.

El presidente Miguel Díaz-Canel (cargo protocolar, donde el hombre fuerte deñ régimen sigue siendo Raúl Castro), enfrentó las manifestaciones espontáneas que estallaron en varias ciudades del país -incluida La Habana- con una orden clara a las huestes del Partido Comunista (único permitido en ese régimen totalitario); dictando “la orden de combate”, disponiendo que los grupos de choque “salgan a las calles donde quiera que se vayan a producir estas provocaciones, desde ahora y en todos estos días”, para enfrentar a los ciudadanos que protesten, como ya lo hicieron el fin de semana, agrediendo a los manifestantes.

El gobierno de Estados Unidos reaccionó el domingo advirtiendo a las autoridades cubanas contra el uso de la violencia contra “manifestantes pacíficos”.

“Estados Unidos apoya la libertad de expresión y reunión en Cuba y condenaría fuertemente cualquier uso de la violencia contra manifestantes pacíficos que están ejerciendo sus derechos universales”, señaló en Twitter el asesor de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, Jake Sullivan.

Según el sitio de periodismo de datos Inventario, en total el domingo se registraron una cuarentena de manifestaciones, esparcidas en todo el territorio cubano, informaron AFP y EFE.

Censura en internet

La mayor parte fueron transmitidas en directo en las redes sociales, en este país en el que la llegada del internet móvil se dio apenas en 2018.

La dictadura, censuró el acceso a internet en la isla luego de las protestas populares.

“Tenemos hambre”, “Libertad, libertad”, “Abajo la dictadura”; fueron otras de las consignas que corearon durante las protestas.

Los agentes del régimen, así como los grupos de choque del Partido reprimieron las protestas.

La policía utilizó tubos para golpear a los manifestantes, e incluso disparó sus armas al aire.

El remanido falso bloqueo

Una vez más, la dictadura cubana acusó al supuesto “bloqueo” de EE.UU., de “provocar estallidos sociales en el país”.

En EE.UU. existe una ley que prohíbe hacer negocios, en ese país, a empresas que hagan negocios con la dictadura cubana (las empresas deben elegir: negocian con EE.UU. o con Cuba).

Y no afecta a productos humanitarios (medicinas y alimentos), que no solo no están prohibidos, sino que se envían regularmente a la isla.