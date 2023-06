Video: youtuber narra su tensa experiencia en el Titan

Alan Estrada es el actor mexicano que había realizado en 2021 una inmersión con el sumergible Titán, de la empresa OceanGate. Este jueves se confirmó que cinco ocupantes de aparato murieron por una posible implosión.

Estrada realizó una conferencia de prensa en la que habló de su experiencia en julio de 2021 cuando se embarcó con otras cuatro personas en la expedición para visitar los restos del Titanic, sumergidos a 3.800 metros de profundidad, a 600 kilómetros al sur de Canadá, en el fondo del Océano Atlántico Norte.

En el video en el que muestra la excursión, habla de cómo los sistemas del Titan fallaron y la expedición tuvo que cancelarse. Lo volvió a intentar un año más tarde, logrando completar la misión y vivir para contarlo.

Aseguró que pese a que fue “un viaje espectacular”, no lo repetiría. “Yo era consciente de que estaba arriesgando mi vida, sabía lo que podía pasar”.

Excursión es muy costosa, según el actor

Inició calificando de “muy costosa” la excursión. Él logró conseguir US$ 150.000 con auspiciantes, montó que costaba en aquel momento la expedición. Ahora aumentó a US$ 250.000.

“Conforme las expediciones fueron exitosas, han aumentado el precio, porque al principio básicamente era: “Vamos a ver si esto sucede”. Es un precio exagerado, pero reconozco la inversión que requiere crear un sumergible así y estar semanas en alta mar”, explicó el youtuber.

Contó que son varios los documentos que se firman antes de abordar el Titan en los que figuran todos los riesgos, incluso el de perder la vida.

“Sabíamos que esto es una expedición increíblemente riesgosa, sabíamos que no estábamos yendo a un parque de diversiones. Una de las cláusulas, por ejemplo, es no padecer claustrofobia”, refirió Estrada, quien en todo momento insistió en que quienes abordan el Titan, son adultos conscientes del tipo de aventura en que se están embarcando.

Expedición de Estrada fue de las más exitosas

El actor mexicano afirmó que la expedición de la que participó “fue una de las más exitosas. La anterior a la nuestra, en cambio, había durado 27 horas porque habían tenido problemas para recuperar el sumergible”, expresó.

Al mismo tiempo, indicó que una vez dentro del sumergible, si todo sale bien, se tardan unas dos horas en bajar los 3.800 metros, durante cuatro horas se recorren los restos del Titanic y el fondo del océano, y otras dos se utilizan para subir a la superficie, como le ocurrió en su experiencia. En total dura alrededor de 8 horas la expedición.

Dentro, el Titan es como un tubo vacío, de 6,7 metros de largo y 2,8 de ancho, en el que no hay asientos, ni se puede estar de pie. Tampoco hay baño, sino que hay una caja en caso de emergencia, según explicó Estrada.

Aseguró que está pensado para hacer un viaje corto, aunque Estrada cree que cuenta con lo necesario para mantener con vida a los tripulantes durante 96 horas si “el sumergible está intacto”.

Uno de los desaparecidos hizo viaje con Estrada

Estrada realizó su exitosa expedición con Paul-Henri Nargeolet, explorador francés, uno de los hombres desaparecidos.

“Él era el copiloto, pero cuando llegamos al barco fue él quien piloteaba el sumergible porque conoce perfectamente el naufragio. Ha bajado casi 40 veces a los restos del Titanic. Si escuchas sus testimonios, cuenta que siempre hay un riesgo y siempre hay complicaciones. En alguna de sus inmersiones —él bajó también en sumergibles franceses— tuvieron que apagar hasta incendios internos”, afirmó Estrada sobre las conversaciones con Nargeolet.

Dijo que también conoce bien al CEO de OceanGate y diseñador del Titán, Stockton Rush, otro de los tripulantes desaparecidos.

Los otros tres tripulantes dentro del sumergible son el empresario británico Hamish Harding, un aventurero que tiene tres récords Guinness, y Shahzada Dawood, empresario británico de origen paquistaní, y su hijo, Suleman.

Al Titán solo le quedaría oxígeno hasta hoy

El lunes se cortó la comunicación con el Titán cuando este llevaba apenas una hora y 45 minutos de expedición. Según los cálculos de Estrada, estaba todavía bajando en el momento en que se cortó la comunicación.

Durante los primeros metros de inmersión, la comunicación es por radio. Después, cuando se pierde señal de radio, se comunican con mensajes de texto y todo forma parte del protocolo que, si durante una hora no se logra comunicación, el sumergible debe regresar a la superficie.

Basado en estos datos, el youtuber cree que hay una posibilidad de que el submarino ascendiera y esté ahora en el océano, esperando a ser rescatado. Porque otra de las complicaciones fundamentales es que el Titán no se puede abrir desde dentro, solo desde fuera.

En el peor escenario, el sumergible quedó atascado con algo: “Si se queda atorado, no tiene sistemas, no puede agarrar objetos, no tiene esa tecnología. Se necesitaría otro sumergible que los encontrara”, refirió el actor mexicano.

Según los cálculos de la empresa, al Titán le queda oxígeno hasta este jueves.