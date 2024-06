Caso Loan: esto dice Patricia Bullirch sobre el niño argentino desaparecido que también es buscado en Paraguay

Un caso que mantiene en vilo al territorio argentino es lo sucedido con el pequeño Loan Danilo Peña (5), desaparecido desde el 13 de junio luego de ir a buscar frutas en una localidad cercana a la localidad de 9 de Julio de Corrientes, Argentina. Hasta ahora hay seis detenidos mientras que informaciones locales también apuntan a la posibilidad de que el menor se encuentre en Paraguay.

Al respecto, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, confirmó que forman parte de la búsqueda un personal especializado junto a perros, la Policía Científica, la Prefectura Naval Argentina y también la Gendarmería Nacional Argentina trabajan para encontrar al niño.

“El Ministerio debe cumplir con el resguardo de la información para cuidar la integridad de la causa. No es que no demos información, sino que la preservamos de manera profesional para lograr el objetivo que es encontrar a la criatura. Quiero aclarar que estamos desde el primer día trabajando con todas nuestras capacidades. No somos comentaristas del caso, estamos abocados a resolverlo”, sostiene la alta funcionaria.

Una de las últimas informaciones sobre el caso en nuestro país fueron las imágenes de un niño visto en Ciudad del Este y hubo sospechas que podría tratarse de Loan pero esto fue descartado.

Caso Loan: seis detenidos

Hasta ahora las autoridades argentinas detuvieron a seis personas por este caso, según recopilan medios locales:

Antonio Bernardino Benítez : tío político de Loan.

Mónica del Carmen Millapi: una mujer que había acompañado a Loan a buscar las naranjas.

Daniel Ramírez : un hombre que aún no declaró y su situación procesal aún no está definida.

Victoria Caillava : sospechosa porque los perros reaccionaron a pruebas olfativas del pequeño en su vehículo.

Carlos Pérez: participó del almuerzo en la casa de la abuela de Loan.

Walter Maciel: un policía a cargo de la comisaría de Nueve de Julio sospechoso de supuestamente encubrir información.

La Justicia argentina no descarta que Loan haya sido raptado y posteriormente entregado a una banda que lo habría traído a Paraguay.

