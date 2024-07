Muerte de influencer que conmociona a Brasil: dueña de la clínica donde se operó estudió en Paraguay

Aline Maria Ferreira falleció el 2 de julio en un hospital privado de Brasilia, donde estaba internada desde el 29 de junio. El 23 de junio se había operado en una clínica estética del estado de Goiânia, donde le hicieron una aplicación de 30ml de PMMA (polimetilmetacrilato) en cada glúteo.

Según su esposo relató a la Policía Civil, el mismo día de la cirugía regresaron a Brasilia, aparentemente en buen estado. Sin embargo, al día siguiente comenzó a tener fiebre. El esposo contactó con la clínica goianense, que respondió que la reacción era normal y que Aline debía tomar un medicamento para la fiebre.

A pesar de estar medicada, la fiebre continuó, y el miércoles (26), Aline comenzó a sentir dolores abdominales. El esposo explicó que el jueves (27) Aline empeoró y se desmayó. Entonces fue trasladada al Hospital Regional de la Asa Norte (Hran), donde permaneció un día. Luego, fue transferida a un hospital privado en Asa Sul, donde falleció.

La falsa médica que estudió en Paraguay

Por la muerte de Aline fue arrestada el miércoles 3 de junio Grazielly da Silva Barbosa, dueña de la clínica donde se realizó el implante de PMMA.

De acuerdo con las declaraciones de Debora Melo, delegada de la Policía Civil a cargo del caso, la clínica no contaba con licencia y carecía de responsable técnico.

Grazielly ahora está bajo investigación por lesiones corporales seguidas de muerte, ejercicio ilegal de la medicina, prestación de servicio de alta peligrosidad y fraude al consumidor.

Melo aseguró que la investigada alegaba haber realizado cursos de estética, pero no presentó certificados. Además, la clínica no llevaba registros de los pacientes y no realizaba anamnesis. Los exámenes preoperatorios no se solicitaban y los contratos de prestación de servicios no se entregaban.

El Consejo Regional de Biomedicina de la 3ª Región (CRBM-3) fue consultado por medios brasileños para confirmar si Grazielly Barbosa tenía registro profesional. En una nota oficial, el Consejo aclaró que no se encontró registro alguno a nombre de Grazielly da Silva Barbosa.

En su declaración a la policía, Grazielly afirmó haber cursado tres semestres de medicina en una universidad paraguaya antes de abandonar los estudios hace aproximadamente tres años. No se hizo público aún el nombre de la casa de estudios.

Se presentaba como biomédica ante sus pacientes y en redes sociales, lo cual es falso según la Policia Civil de Goiás (PCGO). “Dijo haber realizado cursos libres en el área de estética, pero esto está siendo investigado. De cualquier forma, aunque fuese biomédica, no tendría el derecho de inyectar ninguna sustancia, ya que esta función está reservada para médicos”, explicó Débora Melo, delegada-adjunta de la Decon, en una rueda de prensa realizada la mañana del jueves.

¿Qué es el PMMA?

El PMMA o polimetilmetacrilato es un material plástico utilizado en rellenos para tratamientos faciales y corporales, especialmente para aumentar los glúteos. No obstante, su composición puede causar reacciones inflamatorias, deformidades y necrosis en los tejidos.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil lo clasifica como de máximo riesgo, debiendo ser administrado sólo por médicos capacitados. Además, la Anvisa especifica que el producto tiene usos limitados, principalmente para corregir deformidades tras tratamientos de sida o poliomielitis.

¿Quien era Aline María?

Nacida el 11 de septiembre de 1990, Aline Ferreira era madre de dos hijos. Su hijo mayor, de 19 años, es militar. Aline estaba casada desde septiembre de 2021. La influencer contaba con casi 44 mil seguidores en Instagram y se presentaba como modelo fotográfica. En la descripción de su perfil, mencionaba que el contenido se centraba en “looks, estilo de vida y consejos diarios”.

Además de sus publicaciones sobre combinaciones de ropa, Aline compartía contenido relacionado con viajes y rutinas de ejercicios. En al menos tres publicaciones, habló sobre otros procedimientos estéticos a los que se había sometido antes de la aplicación de PMMA en los glúteos: la eliminación de estrías, rinomodelación con ácido hialurónico y aplicación de botox.

La trágica muerte de Aline Ferreira ha conmocionado a sus seguidores y a la comunidad digital que seguía de cerca su día a día y sus consejos de moda y belleza.