Jueza del caso Loan visitó casa de testigo que dice haber escuchado gritos de un nene

El domingo, una inesperada visita sorprendió a los habitantes de la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes. Era nada menos que la jueza Cristina Elizabeth Pozzer, encargada del caso Loan Peña (5), menor desaparecido hace 39 días en las cercanías de su vivienda.

El motivo por el que acudió la magistrada fue visitar a un hombre llamado Abundio Escobar, vecino de la localidad quien asegura haber escuchado gritos de un nene el mismo día que desapareció Loan.

Abundio Escobar es vecino del campo de Catalina Peña, y según dijo, escuchó la voz de un niño que gritaba como “pidiendo por su mamá”, el jueves 13 de junio.

Hicieron rastrillaje con 60 agentes policiales

Lo que más sorprendió a la comunidad fue que la magistrada acudió a hacer su visita un domingo sin actividad judicial.

Por tanto, su llegada al paraje Algarrobal en 9 de Julio generó revuelo. La atención de la jueza se posó en la casa de un testigo clave que dijo haber escuchado gritos del niño.

Tras la llegada de la jueza, comenzó un sorpresivo rastrillaje de unos 60 agentes de la Policía Federal por todo el campo de Abundio Escobar alrededor de las 13:00.

La propiedad del testigo está ubicada a 7 kilómetros de la casa de la abuela paterna del nene, Catalina Peña (86). La jueza hizo una reconstrucción de la declaración del testigo con el objetivo de lograr algún dato de interés en la búsqueda de Loan.

“Gritos como de desesperación”

El hombre dijo –hace más de un mes– que lo que oyó fueron tres “gritos como de desesperación”, cuando iba hacia su casa que está en construcción.

El día de los hechos, el hombre, que es esposo de la directora del Hospital de 9 de Julio y ambulanciero, fue y vino distintas veces al lugar para trasladar a los albañiles. En los operativos del domingo, la Policía Científica levantó una muestra de un montículo de arena.

La jueza quiso obtener un dato de interés en la búsqueda del pequeño de cinco años, del que no se sabe nada desde hace 39 días.

Más tarde, la magistrada continuó su recorrido hacia la casa de la abuela Catalina Peña. Según pudo conocer Clarín, se hizo una reconstrucción en el lugar donde desapareció el pequeño de cinco años. Allí mismo se hizo foco en los lugares donde fueron vistos Victoria Caillava y Carlos Pérez, dos de los detenidos, al momento de ingresar y salir del paraje. Se tomaron fotos y planos.

Pareja ingresó y gritos se oyeron después

En su testimonio, Escobar mencionó que al mediodía vio ingresar al Algarrobal a la pareja arriba de su Ford Ranger blanca. Luego los vio salir a las 14.40, y fue a las 18.20 cuando escuchó los gritos de un nene.

Al lugar también asistió el fiscal del caso. Los efectivos durante el rastrillaje recorrieron la Laguna Collera, pero las diligencias dieron un resultado negativo.

A pocos minutos de ser las 20:00, una caravana de autos se dirigió de regreso al camino que conecta a la ruta 123, en uno de ellos iba la magistrada. “No voy a hacer declaraciones. Las diligencias por hoy terminaron. No quiero generar falsas expectativas, pónganse en nuestro lugar. Cualquier palabra que uno diga puede interpretarse en un sentido que no es. Así que no voy a dar ninguna declaración por respeto al caso (..) no quiero hablar por respeto a la familia”, declaró y se fue sin dar detalles sobre la jornada del domingo.