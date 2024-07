Chavismo y Maduro seguirán en el poder en Venezuela

Venezuela cerró ayer una jornada electoral con incidentes y muchas dudas sobre las votaciones con denuncias de falta de transparencia y bloqueos a los opositores para el escrutinio. El anuncio oficial de los resultados no se dieron a conocer antes de la medianoche lo que generó incertidumbre en los millones de votantes habilitados.

Con el poder electoral y las Fuerzas Armadas bajo control absoluto del chavismo -que lleva unos 25 años en el poder- Maduro buscó su segunda reelección. El nuevo mandato es de seis años.

El régimen chavista generó en América Latina una crisis migratoria sin precedentes en tiempos de de paz. La diáspora venezolana por la región latinoamericana y el mundo supera los 7 millones de personas.

Nicolás Maduro fue reelegido para un tercer mandato consecutivo de seis años con 5,15 millones de votos, informó el presidente de la autoridad electoral, Elvis Amoroso.

Con 80% escrutado, Maduro se impuso con el 51,2% de los votos al candidato opositor Edmundo González Urrutia, que obtuvo 4,45 millones de sufragios (44,2%), según el boletín. Poco antes, el comando opositor había denunciado irregularidades en el escrutinio, informó AFP.

Reacción de países

Los cancilleres de ocho naciones latinoamericanas dijeron a Venezuela que es “indispensable” que se “cuente” con garantías de que se respetarán los resultados de las elecciones, según informó AFP.

“Consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas” , señaló un comunicado conjunto de los cancilleres de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

En el comunicado, difundido por la cancillería panameña en su cuenta en la red X, los cancilleres dijeron que la garantía de que se respetará los resultados pasa porque haya “un conteo de los votos transparente” y una “verificación y control” por parte de “veedores y delegados” de todos los candidatos.

Además, los jefes de la diplomacia de los ochos países aseguraron que siguen “de cerca los acontecimientos en Venezuela”.

Chile advierte con no reconocer resultados

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, publicó el presidente de Chile, Gabriel Boric.

Por su parte, el Gobierno de Perú dice que “no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano”. En tanto, el presidente de Argentina, Javier Milei, escribió en su red social X: “DICTADOR MADURO, AFUERA!!! Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”.