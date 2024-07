Venezuela: presidentes de América Latina no reconocen la victoria de Nicolás Maduro con pocas excepciones

Al momento de esta nota el presidente Santiago Peña no opinó aún sobre la supuesta victoria de Nicolás Maduro en las elecciones venezolanas celebradas ayer.

La semana pasada el presidente Lula declaró que se asustó con la advertencia de Nicolás Maduro: de que “Venezuela podría enfrentar un baño de sangre si pierde”. Tal vez por ello aún no se ha pronunciado al respecto en sus redes.

Mientras el presidente de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora lo congratuló: “Felicitamos al pueblo venezolano y al presidente @NicolasMaduro por la victoria electoral de este histórico 28 de julio. Gran manera de recordar al Comandante Hugo Chávez. Hemos seguido de cerca esta fiesta democrática y saludamos que se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas”, enalteció.

Arce prosiguió, “queremos ratificar nuestra voluntad de continuar fortaleciendo nuestros lazos de amistad, cooperación y solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la integración soberana de nuestros pueblos y en el objetivo compartido de avanzar hacia un mundo multipolar”.

Por su parte Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, posteó: !”Así no! Era un secreto a voces. Iban a “ganar” sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”, sentenció.

Presidentes de América Latina no reconocen a Maduro como presidente en amplia mayoría

El presidente argentino Javier Milei fue durísimo y expresó: “DICTADOR MADURO, AFUERA!!! Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro”.

“Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”, continuó Milei. “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica”, declaró.

Gabriel Boric Font, presidente de Chile, apuntó: “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, no se manifestó aún acerca de los resultados de las elecciones en Venezuela. Tampoco la presidenta de Perú, Dina Boluarte.

El Presidente de Ecuador Daniel Noboa rechazó la presunta victoria de Maduro: “En toda la región, hay políticos que intentan aferrarse al poder y que pretenden arrebatarle la paz a nuestros ciudadanos. Eso es a lo que nos enfrentamos, ese es el peligro de la dictadura, y hoy somos testigos de cómo uno más de ellos intenta arrebatarle la esperanza a millones”.