Los chats que revelan la violencia de Alberto Fernández contra Fabiola Yáñez

Transcurrieron 15 días con revelaciones impactantes que han ensombrecido aún más la imagen de Alberto Fernández expresidente de Argentina. El 2 de agosto, medios argentinos publicaron chats que mostraban pruebas de maniobras corruptas para beneficiar a allegados del poder con el negocio de las pólizas de seguros.

Las revelaciones no se limitaron a la corrupción. Los mensajes expusieron una dinámica de violencia entre el ex presidente Alberto Fernández y su ex pareja, Fabiola Yañez.

La prensa detalló los intercambios entre María Cantero, exsecretaria del mandatario y Yañez. Las conversaciones mostraron episodios de violencia física. La saga de más de 424 páginas incluyó fotos y audios desde la campaña presidencial hasta febrero de este año, cuando estalló el escándalo.

El teléfono de Cantero, secuestrado en marzo durante un allanamiento por la Policía Federal, fue clave. Entre las conversaciones que indican cómo Cantero y Héctor Martínez Sosa utilizaron su cercanía al poder para obtener contratos millonarios, se encontraron los chats donde Yáñez le confiaba el infierno que vivía con Fernández.

La denuncia de Yáñez

El 8 de agosto, medios argentinos publicaron fotos y chats de Yáñez denunciando violencia de género. Se decía que parte de los golpes ocurrieron en agosto de 2021, durante la pandemia. Las imágenes mostraban a Yáñez con moretones en el brazo y la cara.

El 15 de agosto, Patricia Blanco publicó sobre cómo Yáñez pidió ayuda a María Cantero, relatando los abusos que sufría, desde patadas estando embarazada hasta agresiones físicas por celos.

En principio Fabiola no quiso denunciar pero luego compareció ante el juzgado por medios telemáticos y formuló la denuncia.