Diputado argentino acusado de pedofilia está prófugo y no descartan que esté en Paraguay

La Policía de Misiones, Argentina, mantiene la constante búsqueda del diputado provincial Germán Kiczka (44), y de su hermano Sebastián (47), prófugos en una causa en la que son investigados por consumo y distribución de fotos y videos de abuso sexual infantil.

Los agentes intentan ubicar un Toyota Corolla gris en el que, se supone, abandonaron Apóstoles apenas un par de días antes que el juez del caso, Miguel Faría, pidiera sus detenciones.

Los investigadores de la Policía de Misiones barajan diversas hipótesis: desde una fuga hacia el exterior por un paso clandestino hasta la posibilidad de que hayan buscado refugio en alguna estancia de Corrientes, o en la casa de familiares en Misiones.

El audio viral del diputado acusado de pornografía infantil

El fin de semana trascendieron audios del diputado Kiczka pidiéndole a un amigo que le consiguiera alojamiento en un hotel céntrico de Puerto Iguazú, uno de los lugares con mayor vigilancia de las fuerzas federales.

“¿Me preparás una pieza? Pero en el hotel más económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría unos pares de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso, yo solo quiero que vos me consigas una pieza, ¿sí? Confirmame porfa”, dice el diputado en el mensaje de voz enviado a un amigo.

Una empleada confirmó que el suspendido diputado estuvo una noche en ese lugar y luego desapareció. El subjefe de la Policía de Misiones, el comisario general Marcos López Asencio, sostuvo que en la investigación trabajan agentes de Homicidios, División Prófugos y un equipo de la Brigada de Inteligencia de Frontera, de excelentes vínculos con la Policía Militar de Brasil y Nacional de Paraguay.

Las autoridades investigan la posibilidad de que el diputado y su hermano huyeran hacia Brasil o Paraguay, aprovechando la vulnerabilidad de la triple frontera.

Encontraron más de 600 imágenes en computadora de diputado

Desde el viernes, los hermanos Kiczka tienen un pedido de captura nacional e internacional librado por el juez Miguel Faría de Apóstoles. Fue luego que la Policía corroborara que ni el legislador desaforado horas antes ni su hermano estaban en sus domicilios de Apóstoles. Germán Kiczka había renunciado a su banca en la Legislatura de Misiones pero sus pares rechazaron esa presentación y avanzaron con su suspensión y quita de fueros.

Un día después, a través de una resolución administrativa, se le suspendió el pago de la dieta. Las autoridades de Argentina concretaron un allanamiento en la vivienda del diputado y su hermano e incautaron una notebook del legislador, en la cual se encontraron 603 archivos multimedia con escenas de incesto, abuso de menores y zoofilia.

Además, la computadora tenía instalada la aplicación eMule, que permite compartir el material almacenado en una carpeta. Es decir que a través de su notebook no solo consumía los videos, sino que también los compartía.

