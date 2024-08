Desaparición de Loan: “No podemos asegurar encontrar al niño”, dice jueza del caso

Medios argentinos recopilan las declaraciones de la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien habló sobre el caso del pequeño Loan Peña, ya desaparecido hace más de 75 días. Según la magistrada, ella no puede “asegurar” si se encontrará al menor con vida o en determinadas condiciones.

“Vamos a poner lo mejor sin lugar a dudas, pero no podemos asegurar encontrar al niño, encontrarlo con vida o en determinadas condiciones. Esto me parece que ya es ponernos un saco muy pesado”, señaló durante una entrevista a un medio de Corrientes, Argentina.

Sobre la búsqueda en sí, Pozzer Penzo sostuvo que esta es “permanente y constante en todo el mundo y en el país”. “También destaco la colaboración que hemos tenido de todos los funcionarios magistrados del país e internacional”, declaró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Incluso abordó una serie de críticas hacia ella y mencionó ataques personales: “Cuando el ataque llega a un nivel de subjetividad y ensañamiento ya llega un punto que deja de importarme. Me defiendo, trato de mejorar en mi trabajo, pero me parece que el nivel de agravio al que hemos llegado ya no se puede controlar”, refirió en Radio Dos.

Lea más: Argentina: el extraño movimiento del dinero donado a nombre de Loan

Loan: remera con manchas de sangre

En referencia a las investigaciones, la jueza recordó que el lunes se encontró una remera con manchas de sangre en el naranjal donde desapareció el niño hace casi tres meses.

“Con cada alerta se hace una investigación, y desde el inicio de esta causa tenemos unas 4.000 denuncias de distintos tipos; investigamos a todas”, detalló.

Lea más: Desaparición de Loan: “Si fue un accidente, necesitamos saber todo”, dice hermano