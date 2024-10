Andrew Garfield: “Deberíamos poner nuestros corazones y energía en Gaza”

El actor Andrew Garfield ha recibido un gran aplauso del auditorio durante una grabación en vivo del podcast “Happy Sad Confused”, de MTV, conducido por Josh Horowitz, luego de expresar su opinión personal sobre la situación actual en Gaza.

Las palabras que le valieron los aplausos al famoso intérprete de Spiderman fueron las siguientes: “Deberíamos dedicar nuestra energía a algo que sí es realmente importante: la vida de los palestinos que se encuentran en este momento en Gaza. Tal vez sea allí donde deberíamos poner nuestros corazones y nuestra energía” (”We should be putting our energy towards something that actually matters, the lives of Palestinians in Gaza right now. Maybe that’s where we put our hearts and our energy”).

A más de una década de su revelación en La red social (The Social Network, 2010) y El sorprendente Hombre Araña (The Amazing Spider-Man, 2012), Andrew Garfield (Los Ángeles, California, 1983) se ha adentrado en el terreno dramático en una nueva película, We Live in Time, próxima a estrenarse, que coprotagoniza con la actriz británica Florence Pugh (Oxford, Reino Unido, 1996).

Con estas declaraciones en el podcast de Josh Horowitz, Andrew Garfield -quien ya había firmado una carta abierta al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, exigiendo un alto al fuego en Gaza en octubre de 2023- se suma a otros actores y actrices de Hollywood que han expresado públicamente su apoyo al pueblo palestino en los últimos doce meses, como Javier Bardem, John Cusack, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Liam Neeson, Cate Blanchett, Miriam Margoyles, Penélope Cruz, Joaquin Phoenix, Emma Watson, Melissa Barrera, Stanley Tucci o Susan Sarandon.