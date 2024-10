Más de 1000 profesionales de la industria literaria y del entretenimiento firman una carta abierta “contra los boicots discriminatorios”

La carta (publicada en inglés) comienza: “Nosotros, los abajo firmantes, escritores, autores y profesionales de la industria del entretenimiento, rechazamos los llamados a boicotear a los escritores, editores, autores, festivales de libros y agencias literarias israelíes y judías, junto con quienes los apoyan, trabajan con ellos o los respaldan”.

“Seguimos sorprendidos y decepcionados de ver a miembros de la comunidad literaria acosar y aislar a sus colegas porque no comparten una narrativa unilateral en respuesta a la mayor masacre de judíos desde el Holocausto”, continúa el texto, en alusión al ataque de Hamás al sur de Israel del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 israelíes y fueron secuestrados 250, y tras el cual el Ejército israelí desató una ofensiva que ha causado la muerte de aproximadamente 43.000 palestinos hasta la fecha, de los cuales 13.500 son niños, de acuerdo a las últimas cifras publicadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“La exclusión de cualquiera que no condene unilateralmente a Israel es una inversión de la moralidad y una distorsión de la realidad”, prosigue la carta. “La historia está llena de ejemplos de sectas, movimientos y cultos moralistas que han utilizado breves momentos de poder para imponer su visión de la pureza, para perseguir, excluir, boicotear e intimidar a aquellos con quienes no estaban de acuerdo, que hicieron listas de personas con opiniones ‘malas’, que quemaron libros ‘pecaminosos’ (y a veces personas ‘pecadoras’)”, se lee a continuación en el documento, que con ello, al parecer, acusa de un “moralismo” intolerante y fanático a determinados sectores o individuos miembros de la “comunidad literaria” internacional, sin nombrarlos.

Entre los firmantes de la carta hay nombres sin duda muy conocidos, como los del filósofo francés Bernard Henri-Lévy, el periodista israelí Yossi Klein Halevi, la Premio Nobel alemana de Literatura Herta Müller, la Premio Nobel austriaca de Literatura Elfriede Jelinek, el historiador británico Simon Schama, la actriz estadounidense Mayim Bialik, la ganadora de un Emmy Debra Messing, el multimillonario empresario y productor israelí Haim Saban, el empresario israelí y CEO de Mattel Ynon Kreiz, y los veteranos rockeros Ozzy Osbourne y Gene Simmons.

La carta, publicada el martes 29 de octubre, sigue inmediatamente a otra iniciativa de signo opuesto: el comunicado publicado la víspera, el lunes 28 de octubre, por el sitio oficial del Festival Palestino de Literatura (Palestine Festival of Literature / PalFest), en el cual más de 1000 escritores e intelectuales de todo el mundo se comprometieron a no volver a trabajar con editoriales e instituciones culturales israelíes que nunca hayan “reconocido públicamente los derechos inalienables del pueblo palestino consagrados en el derecho internacional”. Los firmantes del comunicado propalestino expresaron con este compromiso su deseo de no ser cómplices de los crímenes que se están cometiendo contra el pueblo palestino.

Entre los firmantes del comunicado propalestino publicado el lunes 28 de octubre se encuentran el filósofo italiano Franco “Bifo” Berardi, la novelista francesa Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura 2022, la teórica canadiense Naomi Klein, la historiadora marxista italo-estadounidense Silvia Federici, el multipremiado autor británico China Miéville, la filósofa estadounidense Judith Butler, el periodista britanico Owen Jones, la novelista irlandesa Sally Rooney, el profesor y novelista estadounidense Viet Thanh Nguyen, Premio Pulitzer 2016, y la legendaria artista visual, poeta y cineasta chilena Cecilia Vicuña.

Desde el lunes, el número de escritores e intelectuales propalestinos que se han sumado a la iniciativa firmando el comunicado publicado por PalFest ha crecido de 1000 a 5000 nombres. Entre ellos se encuentran ahora, además de los anteriores, el filósofo, escritor y comisario de arte español Paul B. Preciado, y el actor y guionista estadounidense John Cusack, por mencionar dos.