¿Cómo afectaría a los paraguayos la reforma migratoria de Milei?

La embajadora paraguaya en la República Argentina, cuya oficina tiene sede en la ciudad de Buenos Aires, dijo en contacto telefónico con ABC Color que aún es muy pronto para hablar del impacto que tendrían las reformas anunciadas por el presidente Javier Milei para los inmigrantes que pretendan acceder a salud y educación en el vecino país.

Según explicó la diplomática, más allá del anuncio oficial que hizo la vocería de la Presidencia, en realidad ningún embajador ha accedido aún a ninguno de los tres proyectos de ley de los que se habla, en los que estarían propuestos los cambios que pretende Milei.

Añadió que el proceso no será corto, pues primeramente las propuestas legislativas deben ir al Congreso de la Nación Argentina, donde se someterán a un debate antes de su aprobación o rechazo.

Reformas afectarían solo a quienes no tengan DNI

Por otro lado, explicó que, en todo caso, las eventuales reformas afectarían solamente a los inmigrantes que no estén formalmente establecidos en Argentina; es decir, a quienes no tengan el DNI y no sean ciudadanos trabajando y residiendo legalmente en la Argentina.

La embajadora resaltó que es muy difícil que haya gran cantidad de paraguayos estando en situación ilegal en Argentina, pues por lo general los compatriotas llevan años viviendo en el vecino país y tienen tanto documento como ciudadanía, e incluso estudios realizados en el sistema educativo argentino.

Puntualizó que, en todo caso, el cobro de aranceles por salud y educación podría afectar a aquellos compatriotas que viajan a territorio argentino exclusivamente para consultar en sus hospitales o acceder a tratamientos médicos completos.

En cambio, en el caso de la educación sería más difícil que se den cobros, pues por lo general, el estudiante paraguayo que viaja para estudiar una carrera universitaria o de posgrado, ya tramita su documentación argentina, al menos en forma provisoria.

Endurecimiento de exigencias para instalarse

En todo caso, podrían tener inconvenientes al culminar sus estudios universitarios o al darse vencimiento del DNI.

Un aspecto que sí puede llegar a afectar a los paraguayos es el relacionado el endurecimiento de las exigencias para los que deseen instalarse a vivir permanentemente en Argentina. Sobre el punto, la embajadora dijo que sí es muy probable que ya no sea tan fácil como en los últimos años acceder a la documentación de radicación en el vecino país.

No obstante, dijo la diplomática, todavía queda un largo trecho para que se llegue a concretar lo que Javier Milei tiene proyectado, pues ahora se viene el receso del Parlamento argentino, y el tratamiento de los proyectos de ley se darían recién en los primeros meses del 2025.

¿Cuántos paraguayos viven hoy en la Argentina?

De acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 2022 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina, cuyos resultados han sido publicados en enero de 2024, fueron registrados oficialmente 522.598 residentes paraguayos en la Argentina.

Con base en este dato, la comunidad paraguaya constituye el 27% del total de extranjeros en el país, siendo la más numerosa y económicamente activa de todas las colectividades de inmigrantes, así como también la mayor colectividad de paraguayos en el exterior.

Según la publicación titulada “Caracterización de la migración internacional en Argentina a partir de los registros administrativos del RENAPER (Registro Nacional de las Personas)”, de la Dirección Nacional de Población, el 29,67%, es decir, 900.238 personas con residencia en la Argentina nacieron en Paraguay.