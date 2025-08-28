Venezuela agradece a Cuba por rechazar el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe

A través de su canal de Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, afirmó, en nombre del presidente Nicolás Maduro, que Cuba hizo un "perspicaz análisis" sobre la "incongruencia" de Estados Unidos en su "supuesta 'guerra contra las drogas'".

Concretamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) cubano consideró el despliegue de Estados Unidos como un "acto peligroso" que representa "una grave amenaza y una agresiva demostración de fuerza que atenta contra la soberanía y la autodeterminación de los pueblos de América Latina y el Caribe".

Asimismo, reiteró su "firme compromiso con la lucha honesta y eficaz contra el tráfico ilícito de drogas, la defensa de la soberanía nacional, y la promoción de la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe".

Al respecto, el canciller venezolano agradeció que la Administración de Miguel Díaz-Canel instara a que se respete la zona de paz de América Latina y el Caribe en "medio de las amenazas que se ciernen" sobre Venezuela y el Gobierno de Maduro "bajo las mismas narrativas criminalizadoras de siempre".

La semana pasada, la Casa Blanca anunció que Estados Unidos está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

La actual Administración estadounidense duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, a quien acusa de "violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos".

La Habana, aliada histórica de Caracas, se refiere al nuevo episodio de tensión como "amenazas imperialistas" e "intentos de sabotear el desarrollo de Venezuela".