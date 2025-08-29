Israel agradece a EEUU la revocación de visados a palestinos antes de la Asamblea General

Jerusalén, 29 ago (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, agradeció este viernes a las autoridades de Estados Unidos su decisión de negar y revocar los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre.