Israel agradece a EEUU la revocación de visados a palestinos antes de la Asamblea General

"Gracias @SecRubio por exigir responsabilidades a la "OLP" (Organización para la Liberación de Palestina) y a la AP (Autoridad Palestina) por recompensar el terrorismo, incitar y tratar de usar la guerra legal contra Israel", dijo Saar en un mensaje en la red social X, etiquetando la cuenta del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
El responsable, además, agradeció al presidente de EE.UU., Donald Trump, su apoyo continuado al país.
El Gobierno estadounidense anunció este viernes que negará y revocará los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General, el gran foro diplomático mundial donde este año el conflicto palestino se anunciaba como uno de los focos principales de atención.
Rubio, que dijo actuar "de acuerdo con la ley estadounidense", explicó en un comunicado que denegará los visados o revocará los existentes de los miembros de la OLP y la AP, lo que en principio equivale a todos los miembros de la misión diplomática palestina.
El propio presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tiene previsto asistir en persona a la Asamblea General y tomar la palabra, según dijo hoy el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour.