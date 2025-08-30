Sheinbaum se reúne con familiares de víctimas de desaparición forzada en la 'Guerra Sucia'

Ciudad de México, 30 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este sábado con integrantes del Comité Eureka!, conformado por familiares de personas desaparecidas durante la llamada 'Guerra Sucia', un periodo de represión gubernamental y desaparición forzada ocurrida en las décadas de 1970 y 1980.