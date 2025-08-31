Miles de personas marchan contra la inmigración en Australia, con la condena del Gobierno

La denominada 'Marcha por Australia' congregó a millares de manifestantes, según cifras oficiales, en ciudades como Sídney y Melbourne, urgiendo a las autoridades a acabar con la "migración masiva" al país.

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Murray Watt, expresó este domingo la condena del Gobierno a unas marchas que han sido tildadas de racistas y de ser amplificadas por neonazis.

"No apoyamos manifestaciones como esta, que tienen como objetivo difundir el odio y dividir a nuestra comunidad", dijo Watt en declaraciones a la cadena de televisión Sky News.

Según un comunicado de la Policía de Victoria, citado por la cadena, al menos seis personas fueron detenidas y dos agentes resultaron heridos durante una manifestación en la que "hubo enfrentamientos y violencia".

Unas 15.000 personas salieron a las calles de Adelaida, una manifestación en la que los participantes se comportaron "en general correctamente" según la Policía pero que se saldó con el arresto de tres personas, una de ellas por asaltar a agentes presentes en la marcha.

La protesta organizada en Sídney recibió una participación similar, y se saldó con un arresto, según Sky News.

El Gobierno australiano afronta fuertes presiones para reducir la inmigración por el alto coste de la vivienda en el país, especialmente en las principales ciudades como Sídney o Melbourne.