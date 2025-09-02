Condenado a nueve años de cárcel general ruso por aceptar un soborno de 150.000 dólares

"Se condena a Ogloblin a 9 años de prisión junto con una multa de 12 millones de rublos", dictó el juez del Tribunal Militar de Guarnición 235 a quien cita la agencia TASS.

La fiscalía había solicitado 12 años y medio de cárcel.

De este modo, Ogloblin fue declarado culpable de recibir sobornos entre 2016 y 2021 durante la ejecución de contratos de defensa con la Planta Telefónica de Perm 'Telta' para el suministro de dispositivos de comunicación por un total de 1.200 millones de rublos (casi 15 millones de dólares), momento en el que recibió su soborno a cambio de tratos de favor con la empresa.

Según su abogado, durante la causa penal el militar ruso dirigió hasta 10 peticiones para ser reclutado para combatir en Ucrania a cambio de evadir su proceso judicial.

En febrero de 2022, días antes del inicio de la guerra de Ucrania, fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel por la apropiación indebida de 1,6 millones de rublos (unos 20.000 dólares), por lo que también fue privado del rango de general.

En 2024 el Tribunal Municipal de Moscú ordenó la excarcelación de Ogloblin por testificar contra el general Vadim Shamarin, exsubjefe del Estado Mayor, quien estuvo al frente de la Dirección General de Comunicaciones, y el juez sustituyó su condena por trabajos obligatorios.

Sin embargo, el Segundo Tribunal de Casación revocó la medida.