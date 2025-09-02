El Reino Unido envía ayuda a las víctimas del terremoto en Afganistán

Las familias afganas que se han visto afectadas por el temblor del domingo, de magnitud 6 , recibirán "financiación de emergencia" a través de fondos que se dividirán "equitativamente entre el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Cruz Roja Internacional (FICR).

"Toda la asistencia del Reino Unido se canaliza a través de socios experimentados, lo que garantiza que la ayuda llegue a los necesitados y no a los talibanes", aseguró el ministro de Exteriores británico, David Lammy.

Un millón de libras esterlinas (1.151.895 euros) se destinará a la respuesta del UNFPA al terremoto, incluyendo equipos móviles de salud, botiquines médicos de emergencia, artículos de higiene y refugios para familias desplazadas.

Los equipos del UNFPA también brindarán atención médica materna y apoyo psicológico en las instalaciones existentes en Kunar, la provincia más afectada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, la financiación a la FICR apoyará la movilización de voluntarios locales para operaciones de búsqueda y rescate y el despliegue de ambulancias para transportar a los afganos heridos a los centros de salud.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La noticia del terremoto en la provincia de Kunar, en Afganistán, es verdaderamente trágica. El Reino Unido mantiene su compromiso con el pueblo afgano, y esta financiación de emergencia ayudará a nuestros socios a proporcionar atención médica esencial y suministros de emergencia a los más afectados", añadió Lammy.