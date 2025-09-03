Alemania pide a la India que use sus relaciones con Rusia para lograr la paz en Ucrania

"Sé que no siempre coincidimos plenamente con nuestros amigos indios, y por eso hoy me manifesté a favor de que la India utilice sus relaciones con Rusia para señalar la necesidad de que la paz regrese a Europa", dijo el ministro de Asuntos Exteriores alemán en una rueda de prensa conjunta que ofreció junto a su homólogo indio en Nueva Delhi.

Wadephul fundamentó su petición en las propias acciones recientes del primer ministro indio, Narendra Modi, de quien destacó que en su reunión en China con el presidente ruso, Vladímir Putin, ya incidió en "la necesidad de un rápido acuerdo de paz en Ucrania".

"Los europeos estamos haciendo todo lo posible, trabajando con nuestros amigos estadounidenses y ucranianos para asegurar que esta guerra termine pronto", dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania.

Modi, Putin y el presidente de China, Xi Jinping, mostraron esta semana, en el marco de la cumbre de líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS),en la ciudad china de Tianjin un nuevo eje alternativo entre Nueva Delhi, Pekín y Moscú.

Antes de la cumbre de la OCS y de su encuentro con Putin, Modi mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con quien intercambió puntos de vista sobre el conflicto, sus aspectos humanitarios y los esfuerzos por restaurar la paz y la estabilidad en la zona, prioridad india desde el inicio del conflicto.

La posición de Modi respecto a la guerra de Ucrania es singular, pues combina su vínculo energético con Moscú y la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos con Kiev.

Nueva Delhi insiste en que su posición sobre la guerra en Ucrania es de "neutralidad activa" y apoya el diálogo, pero sin sumarse a las sanciones occidentales contra Rusia.