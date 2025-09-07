Finlandia aboga por aumentar la presión y las sanciones contra Rusia tras el ataque

"Condeno enérgicamente los ataques de Rusia que han tenido como objetivo edificios residenciales en ciudades ucranianas, que han causado la muerte y heridas a civiles, y que dañaron el edificio del Gobierno de Ucrania en Kiev", escribió en su cuenta de la red social X.
"Necesitamos aumentar la presión y las sanciones contra Rusia", enfatizó.
En el ataque nocturno ruso, en el que el Kremlin empleó más de 800 drones, un nuevo récord, y 13 misiles de crucero y balísticos, murieron al menos cuatro personas en todo el país, entre ellas dos en la capital, Kiev, y otras 44 resultaron heridas, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Además de Kiev, donde misiles o drones alcanzaron por primera vez la sede del Gobierno ucraniano, Rusia bombardeó Odesa (sur), Zaporiyia (sureste), Kremenchuk (centro), Krivói Rog (este), Dnipropetrovsk (este) y Sumi (noreste).
