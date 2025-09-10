Jóvenes de la revuelta de Nepal lanzan consulta en línea para elegir líder para negociar

Tras recibir una propuesta de diálogo por parte de las fuerzas armadas, que ahora controlan el país, los colectivos organizadores han optado por un proceso participativo para designar a sus líderes.

"Esta protesta fue impulsada por la juventud, y ahora queremos representantes en la mesa", señaló en un comunicado Hami Nepal, uno de los grupos más influyentes, pidiendo a sus seguidores que recomienden candidatos.

"Queremos alguien capaz, responsable y con visión de futuro", añadieron, subrayando que se trata de un movimiento colectivo y que la decisión sobre quién debe representarles también debe tomarse de forma colectiva.

La iniciativa se produce después de que el Ejército asumiera el control de la seguridad del país, extendiera el toque de queda a nivel nacional y se mostrara dispuesto a facilitar conversaciones para buscar una salida política a la crisis.

Las movilizaciones, que comenzaron el lunes en Katmandú, han dejado ya más de una veintena de muertos y cientos de heridos tras los enfrentamientos con fuerzas de seguridad, y han derivado en saqueos y ataques a figuras políticas del país.

Los grupos rechazaron cualquier relación con la liberación del líder de la oposición Rabi Lamichhane, y remarcaron el carácter apartidista de la protesta. En redes circularon plantillas con el lema "No apoyamos a Rabi Lamichhane, al RSP, a monárquicos, populistas ni oportunistas", compartidas miles de veces.

Entre los nombres que circulan con más fuerza, destaca Balendra Shah, conocido como 'Balen', el alcalde de Katmandú, destacado entre los jóvenes por ser rapero y voz emblemática contra la corrupción, con más de 823.000 seguidores.

Este levantamiento juvenil, que carece de un liderazgo unificado o una estructura jerárquica clara, fue convocado y coordinado de forma orgánica a través de redes sociales por diversos colectivos que llamaron a la juventud de la 'Generación Z' (nacidos entre 1997 y 2012)", sin una cabeza visible que centralizara las decisiones.

Esta naturaleza acéfala, que fue clave para su rápida expansión y su carácter genuino, ha dejado un vacío político que, sumado a la violencia de las últimas jornadas, ha intensificado la presión para que los organizadores estructuren un liderazgo visible capaz de negociar una salida y contener la crisis.