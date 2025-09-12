Saltaron en paracaídas desde el Cristo Redentor y ahora los busca la Policía

Dos hombres ingresaron ilegalmente al icónico Cristo Redentor de Río de Janeiro. El evento fue catalogado como delito contra el patrimonio cultural por el Santuario del Cristo Redentor y denunciado en la 7ª Comisaría (Santa Teresa). Al tratarse de un bien bajo la responsabilidad de la Arquidiócesis de Río de Janeiro, el caso reviste gravedad para las autoridades locales. La Policía Civil ha solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar y lleva a cabo diligencias para dar con el paradero de los implicados.

El momento fue parcialmente documentado por el guía turístico David Moreira (@davidriotour), quien se encontraba en el lugar con un grupo de visitantes cuando presenció la inusual escena. Relató que observó a guardias de seguridad alertando sobre la presencia de una persona en el brazo del Cristo. Moreira se trasladó rápidamente a un mirador y, utilizando un dron, logró captar imágenes del segundo paracaidista mientras terminaba los preparativos para el salto. Aunque no pudo filmar el momento exacto debido a una falla de memoria en su equipo, consiguió grabar parte del sobrevuelo posterior.

En el video, se observa a uno de los hombres sentado en la mano de la estatua, balanceándose y buscando la mejor posición antes de lanzarse. Las imágenes muestran de fondo el amplio paisaje urbano de Río de Janeiro.

Reacciones y polémica

La publicación del material generó controversia en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la falta de respeto hacia el monumento y calificaron el acto como una irresponsabilidad. Algunos comentaron que no se trató ni de audacia ni de locura, sino del deseo de llamar la atención sin medir consecuencias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, David Moreira aclaró en redes que inicialmente pensó que se trataba de una grabación autorizada para algún tipo de publicidad, dada la presencia de los visitantes y la hora temprana de la mañana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Patrimonio cultural en riesgo

El Cristo Redentor, símbolo no solo de Río de Janeiro, sino de todo Brasil, es considerado patrimonio cultural y protegido por las autoridades eclesiásticas y civiles. Acciones como la protagonizada por los paracaidistas ponen en riesgo la integridad del monumento y la seguridad de quienes lo visitan.

Proceso de búsqueda continúa

La Policía mantiene activa la investigación y no descarta que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad puedan facilitar la identificación de los involucrados. Hasta el momento, los paracaidistas permanecen prófugos y se desconoce su paradero.