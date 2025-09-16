La Bolsa española cae el 1,51 % lastrada por los bancos y Wall Street

El principal índice del mercado español, IBEX 35, bajó 231,8 puntos, ese 1,51 %, y cerró en 15.163,3 enteros. En lo que va de año acumula una subida del 30,77 %.

De los grandes valores Banco Santander perdió el 2,4 %; el gigante textil Inditex el 2,2 %; la eléctrica Iberdrola el 1,17 %; el grupo financiero BBVA el 1,07 % y Telefónica, el 0,4 %. La petrolera Repsol repuntó el 0,68 %.

La Bolsa española abría con pequeñas pérdidas que se incrementaban paulatinamente en sintonía con los descensos de las principales plazas europeas y de Wall Street (bajaba el 0,4 % al cierre nacional), pese a que el mercado anticipa que la Reserva Federal recorte mañana los tipos de interés. El precio del barril de petróleo Brent subía el 1,32 %, hasta 68,33 dólares.