Mundo

La Bolsa española cae el 1,51 % lastrada por los bancos y Wall Street

Madrid, 16 sep (EFE).- La Bolsa española bajó este martes el 1,51 % y terminó por debajo de 15.200 puntos lastrada por los bancos y Wall Street, con los inversores pendientes de la reunión de la Reserva Federal (banco central estadounidense), de la que se espera un recorte de tipos de interés de 25 puntos básicos.

Por EFE
16 de septiembre de 2025 - 12:55
El principal índice del mercado español, IBEX 35, bajó 231,8 puntos, ese 1,51 %, y cerró en 15.163,3 enteros. En lo que va de año acumula una subida del 30,77 %.

De los grandes valores Banco Santander perdió el 2,4 %; el gigante textil Inditex el 2,2 %; la eléctrica Iberdrola el 1,17 %; el grupo financiero BBVA el 1,07 % y Telefónica, el 0,4 %. La petrolera Repsol repuntó el 0,68 %.

La Bolsa española abría con pequeñas pérdidas que se incrementaban paulatinamente en sintonía con los descensos de las principales plazas europeas y de Wall Street (bajaba el 0,4 % al cierre nacional), pese a que el mercado anticipa que la Reserva Federal recorte mañana los tipos de interés. El precio del barril de petróleo Brent subía el 1,32 %, hasta 68,33 dólares.

