Siria e Israel encaminan acuerdos, que de concretarse serían históricos

Siria e Israel, que continúan técnicamente en estado de guerra, cerrarán “varios acuerdos” de seguridad de aquí a final de año, afirmó una fuente del ministerio sirio de Exteriores en Damasco.

“Hay avances en las negociaciones con Israel. Habrá varios acuerdos antes de fin de año, en primer lugar acuerdos militares y de seguridad”, indicó la fuente, que pidió anonimato.

Desde 1967, Israel mantiene ocupada la meseta del Golán, que arrebató a Siria en la Guerra de los Seis Días.

Técnicamente en guerra

Los dos países, que han librado varios conflictos desde la creación del Estado de Israel en 1948, siguen técnicamente en guerra, ya que nunca han firmado un tratado de paz. A diferencia de otros países vecinos como Egipto y Jordania, Siria nunca normalizó relaciones con Israel.

La situación dio un giro cuando el pasado diciembre el presidente sirio Bashar al Asad fue derrocado por una coalición de grupos armados islamistas.

El nuevo gobierno encabezado por el ex yihadista Ahmed al Sharaa dice querer sacar al país del marasmo provocado por la larga guerra civil iniciada en 2011, y obtuvo en los últimos meses el levantamiento de numerosas sanciones impuestas por la UE, Reino Unido y Estados Unidos al represivo régimen de Al Asad.

Contactos

Precisamente este jueves está viajando a Washington el ministro sirio de Exteriores, una primicia en 25 años.

“El ministro sirio de Relaciones Exteriores, Asad al Shaibani, viaja a Washington para hablar del levantamiento de las sanciones restantes”, dijo una fuente de la cancillería, que pidió anonimato.

Israel bombardeó no obstante en julio objetivos militares sirios en Damasco, diciendo querer proteger a la minoría drusa de la región meridional de Sueida, que durante una semana tuvo enfrentamientos con las fuerzas del gobierno de Al Sharaa y con beduinos de la zona.

Los enfrentamientos, que duraron una semana, se saldaron con unos 1.400 muertos, en su mayoría drusos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.