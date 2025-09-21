Israel dice que el reconocimiento del Estado palestino “desestabiliza aún más la región”

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores israelí afirma que “Israel rechaza categóricamente la declaración unilateral de reconocimiento de un Estado palestino hecha por el Reino Unido y otros países”.

Para Exteriores, dicha declaración “socava las posibilidades de lograr una solución pacífica en el futuro” y “recompensa” los asesinatos de Hamás el 7 de octubre de 2023.

La declaración de estos tres países se produce la víspera del arranque de la Asamblea de la ONU que analizará esta semana en Nueva York la solución de los dos Estados, palestino e israelí, y en la que varios países más, entre ellos Francia, tienen previsto reconocer el Estado de Palestina como respuesta a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que se ha cobrado la vida de más de 65.000 gazatíes.

“Esta medida va contra toda lógica de negociación y de búsqueda de un compromiso entre dos partes y alejará aún más la paz deseada”, insiste Exteriores israelí en la nota, que critica que la Autoridad Palestina, representante del Estado palestino en la ONU, no ha tomado “las medidas necesarias para combatir el terrorismo”.

“La Autoridad Palestina es parte del problema, no de la solución”, dice, para recordar que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha impedido la entrada de la delegación palestina a Estados Unidos para asistir a la reunión de la ONU.

En otro mensaje publicado en X, Exteriores de Israel condenó la decisión del Reino Unido de reconocer al Estado de Palestina y calificó la medida de “recompensa para el Hamás yihadista”.

“El reconocimiento no es más que una recompensa para Hamás, envalentonado por su filial de la Hermandad Musulmana en el Reino Unido”, señaló el Ministerio en su cuenta oficial de X.

“Los propios líderes de Hamás admiten abiertamente: este reconocimiento es una consecuencia directa, el fruto de la masacre del 7 de octubre (de 2023)”, añadió el comunicado, en el que instó a Londres a “no dejar que la ideología yihadista dicte sus políticas”.