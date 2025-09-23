Al menos 14 muertos en el este de Taiwán por inundaciones provocadas por el tifón Ragasa

Taipéi, 24 sep (EFE).- Al menos catorce personas murieron en el condado de Hualien, en el este de Taiwán, tras el desbordamiento de un lago natural que inundó una ciudad, consecuencia de las intensas lluvias provocadas por el supertifón Ragasa, informaron este miércoles fuentes oficiales.