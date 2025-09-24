Al menos 14 muertos en el este de Taiwán por inundaciones provocadas por el tifón Ragasa

El Centro de Respuesta a Desastres, citado por la agencia oficial CNA, indicó que todos los desaparecidos cuentan con dirección registrada y que equipos de búsqueda, incluidos unidades de bomberos, militares y rescatistas especializados, realizan verificaciones "puerta por puerta" con el objetivo de establecer contacto con la totalidad de esas personas a lo largo del día.

El subcomandante del Centro, Hsiao Huan-chang, explicó que las inundaciones presentan tal cantidad de fango que "los vehículos apenas pueden acceder", lo que ha requerido "la movilización de un gran número de militares, policías y bomberos".

El cuerpo de bomberos local indicó que, de las 14 víctimas mortales, la mayoría eran ancianos que vivían en la planta baja de los edificios de Guangfu, el municipio más afectado por las inundaciones.

Según las autoridades locales, el desbordamiento del lago se produjo entre las 14:50 y 16:30 horas (06:50 y 08:30 GMT) del martes, cuando la presa natural del afluente del arroyo Matai’an cedió y liberó un gran caudal de agua cargada de lodo y escombros.

La riada destruyó el puente sobre el arroyo e inundó rápidamente el centro urbano de Guangfu, donde varias calles quedaron sumergidas hasta el nivel de los tejados en algunas zonas.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron a residentes encaramándose a tejados y vehículos para esperar auxilio mientras el agua cubría amplias áreas del municipio.

Horas antes, el Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC) había advertido en una reunión que el lago natural del arroyo, situado en la vecina localidad de Wanrong, podría desbordarse, lo que llevó a ordenar evacuaciones, limpiar el cauce y reforzar la vigilancia.

El condado de Hualien se encuentra entre los más golpeados por las lluvias asociadas al paso del supertifón Ragasa, que mantiene bajo alerta a gran parte del sureste de China y de Taiwán.

La Administración Meteorológica Central (CWA) de la isla emitió alertas por "lluvias extremadamente torrenciales" -el nivel máximo de aviso- para este miércoles en Hualien y en el vecino condado de Taitung.