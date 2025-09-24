Dos ecuatorianos y un colombiano detenidos en España por alijo de droga en narcosubmarino

Pontevedra (España), 24 sep (EFE).- Catorce personas fueron detenidas, entre ellos dos hombres de nacionalidad ecuatoriana y un colombiano, por su presunta relación con un alijo de 3.500 kilogramos de cocaína incautadas en el norte de España y que llegaron al país en un narcosubmarino procedente de Sudamérica.