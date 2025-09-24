Mundo

Dos ecuatorianos y un colombiano detenidos en España por alijo de droga en narcosubmarino

Pontevedra (España), 24 sep (EFE).- Catorce personas fueron detenidas, entre ellos dos hombres de nacionalidad ecuatoriana y un colombiano, por su presunta relación con un alijo de 3.500 kilogramos de cocaína incautadas en el norte de España y que llegaron al país en un narcosubmarino procedente de Sudamérica.

Por EFE
24 de septiembre de 2025 - 09:55
Once arrestos se produjeron este miércoles y los otros tres hace diez días cuando se produjo la incautación en A Pobra, una localidad de la costa noroeste española.

Los tres hombres arrestados el 14 de septiembre, dos ecuatorianos y un colombiano, se encuentran ya en prisión provisional por orden judicial, investigados como tripulantes del narcosubmarino procedente de Sudamérica.

Ahora, un operativo de la Policía Nacional, en colaboración con la DEA -la agencia estadounidense de lucha contra el narcotráfico- realiza nuevos registros y ha sumado otros once detenidos, informaron a EFE fuentes de la investigación.

Los agentes examinaron un taller de embarcaciones y entraron en inmuebles de municipios cercanos a la localidad donde se incautaron las 3.500 kilogramos de cocaína.

El dispositivo policial continúa abierto y no se descartan nuevas detenciones y registros.

