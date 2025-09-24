Nippon Steel invertirá 255 millones de euros en dos plantas de U.S. Steel en EE.UU.

El paquete incluye un proyecto de unos 100 millones de dólares (85 millones de euros) para la construcción de un reciclador de escoria en la planta Edgar Thomson de Braddock (Pensilvania), pendiente de autorización medioambiental, y otro de unos 200 millones (170 millones de euros) para modernizar el tren de laminación en caliente de las instalaciones de Gary Works (Indiana), el mayor complejo de U.S. Steel, dijo la empresa nipona hoy en un cOmunicado

El reciclador permitirá reutilizar subproductos de la fabricación del acero como componentes para cemento, lo que contribuirá a reducir emisiones y desechos, además de generar ingresos adicionales, mientras que la mejora en Gary Works busca optimizar costes y ampliar la oferta de acero para automoción y tuberías de gran grosor.

Estas iniciativas forman parte del compromiso de Nippon Steel de invertir 11.000 millones de dólares (9.367 millones de euros) en la siderúrgica estadounidense, con el objetivo de modernizar sus operaciones, mejorar la eficiencia y reforzar su capacidad de producción en segmentos estratégicos.

Nippon Steel completó en junio de 2025 la adquisición de United States Steel por unos 14.900 millones de dólares (12.688 millones de euros), en una operación que supuso la integración de uno de los emblemas industriales estadounidenses en el grupo japonés.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La siderúrgica nipona mantuvo el nombre y la sede de U.S. Steel en Pittsburgh, pero convirtió a la compañía en una filial estratégica para reforzar su presencia en el mayor mercado mundial del acero.